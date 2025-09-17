Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia el regreso a la Comunitat de chubascos con tormentas que pueden ser fuertes y señala dónde caerán
Logo Patrocinio
Presentación de la imagen gráfica de la Mostra de Valencia. lp

Las proyecciones de la Mostra vuelven al centro y se expande a la Mutant y al Veles e Vents

El festival de cine, que se celebra del 23 de octubre al 2 de noviembre, inaugurará el premio Ciutat de Valencia y deja los cines Babel para trasladarse a los Abc Park | La película 'La cena', interpretada por Mario Casas y Alberto San Juan, inaugurará la 40 edición

C. Velasco

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:51

La Mostra de València celebrará entre el 23 de octubre y el 2 de noviembre su 40 edición. La imagen gráfica de esta edición ... es obra de los diseñadores Dídac Ballester y Rosella Reig, y propone una síntesis visual del Mediterráneo que conecta tradición y modernidad. Se trata de un cartel cargado de simbolismo, que proyecta una estética contemporánea que resume el espíritu conmemorativo del festival y su vocación de futuro, tal como han explicado este miércoles sus autores. «La imagen gráfica de esta convocatoria propone una síntesis visual del Mediterráneo que conecta tradición y modernidad». El cartel, ha afirmado Dídac Ballester, «está cargado de simbolismo, proyecta una estética contemporánea que resume el espíritu conmemorativo del festival y su vocación de futuro». El diseñador ha añadido que «el Mediterráneo en azul, la pantalla de cine en sus diferentes formatos a lo largo de la historia y las historias únicas que sólo el cine puede contar, son los tres elementos en torno a los cuales gira la imagen de esta edición para construir una identidad inesperada y contemporánea».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo rascacielos en el skyline valenciano con pisos de entre 400.000 euros y 1,5 millones
  2. 2 75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia
  3. 3

    Cuatro candidatos aspiran a relevar a Mavi Mestre al frente de la Universitat de València
  4. 4

    El restaurante que se comió un cine: así es por dentro Alegal, la apertura más esperada (y espectacular) de Valencia
  5. 5

    Los chiringuitos inician su adiós en Valencia
  6. 6 Más obras por la dana obligan a cortar la A-7 desde el próximo viernes
  7. 7

    Cámara Valencia apunta la zona que puede solucionar el problema de la vivienda
  8. 8 Confiesan el contrabando de caliqueños por valor de dos millones y medio de euros
  9. 9 Muere Robert Redford a los 89 años
  10. 10 ENCUESTA | ¿Crees que España debe abandonar Eurovisión si Israel participa?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las proyecciones de la Mostra vuelven al centro y se expande a la Mutant y al Veles e Vents

Las proyecciones de la Mostra vuelven al centro y se expande a la Mutant y al Veles e Vents