El viaje inolvidable de... Antón Buitrón Carrera de ciclistas con traje en Londres. / LP Viajó hasta Londres para participar en una carrera vestido con traje y pajarita y ha recorrido medio planeta pedaleando. El agrónomo ha encontrado en el ciclismo una nueva forma de estar en el mundo ELENA MELÉNDEZ Domingo, 13 octubre 2019, 18:39

Antón Buitrón lleva pedaleando casi desde que comenzó a caminar. Nacido en San Sebastián, el trabajo de su padre en una empresa de construcción le llevó a vivir los primeros años de su vida en distintas ciudades españolas hasta que, antes de cumplir los diez, se instaló en Valencia para quedarse, por lo que se considera valenciano de adopción. Su pasión por la bicicleta es tal que, siendo adolescente, pasaba muchas tardes de salir con los amigos para embarcarse en solitario en rutas por la ciudad que le llevaron a conocer al detalle barrios como el Carmen, el Cabanyal o Ruzafa. «Desde que tengo uso de razón voy en bici, tras los paseos urbanos empecé a ir a Cullera o a Oliva, poco a poco vas poniéndote en forma y cada vez la usas para hacer distancias mayores», asegura. Esta pasión le llevó tiempo después a recorrer sobre la bici lugares como Portugal, Holanda, India, Camboya, Laos, Tailandia o Cuba. Asegura que, gracias esta forma de viajar se conoce los lugares de otra manera, te ahorras el dinero del transporte, disfrutas del trayecto y dejas de lado las prisas… «tal y como me he montado la vida no necesito un automóvil porque voy a otro ritmo».

De Londres se trajo una experiencia inolvidable y un puesto 36, muy meritorio porque en la carrera participan ciclistas profesionales

Este mes de julio no quiso perderse la oportunidad de vivir el Prudential Ride London, un fin de semana dedicado al ciclismo en el centro de Londres que es cortado al trafico durante tres días. El certamen tiene lugar cada año desde que se celebraron los Juegos Olímpicos y además de albergar distintos eventos ciclistas, desde los más populares a competiciones profesionales, acoge la Brompton World Championship, una particular carrera en la que una de las condiciones para participar es ir vestido de manera elegante.

Imágenes de la vestimenta durante la carrera de Londres y junto con su mujer y su hija. / LP

«Las prendas deportivas están prohibidas, solo se admite el casco y el calzado. Hay premios a los más rápidos y también a los más elegantes. Yo, que no he tenido traje en mi vida, me compré uno muy divertido con colores británicos, iba de largo pero para la carrera llevé pantalón tres cuartos porque pensaba darle fuerte», detalla. No era la primera vez que Antón participaba en esta carrera y en esta última edición consiguió el puesto 36, una posición que considera más que satisfactoria pues en la prueba participan atletas profesionales.

Si Antón tiene que elegir un país para recorrer en bicicleta se queda con España y en concreto con la cordillera cantábrica, la cual ha recorrido en varias ocasiones y en distintas estaciones del año. No se imagina ya viajando en otro medio de locomoción que no sea la bici.

Antón Buitrón en la foto final. / LP

Enamorado de lo natural y lo autóctono, se formó como ingeniero agrónomo y pronto se centró en el sector de la horchata, primero con Mon Orxata y, tiempo después, con Casa Orxata y Suc de Lluna. En su opinión, a Valencia aún le falta para equipararse a nivel de integración ciclista con ciudades europeas como Amsterdam, pero no tiene ninguna duda de que vamos a evolucionar mucho en los próximos años. «No nos queda otra, ha habido algunas metidas de pata pero vale la pena arriesgarse. Mi estilo de vida y el de mi mujer tiene que ver con el respeto al medio ambiente y lo mismo ocurre con nuestra forma de viajar. Los lugares se conocen mejor sobre una bici, no te los acabas», asegura Antón, que vive la vida sobre dos ruedas.