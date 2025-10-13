Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Berta Peiró y Lucía García, que han mantenido durante todo este año una relación muy fraternal. JCF

Los últimos momentos de Berta y Lucía como falleras mayores: «Tengo ganas de volver a recuperar mis rutinas»

Berta Peiró y Lucía García dan sus últimos pasos antes de entrar en la historia como las falleras mayores de las lluvias, las de la dana y también las de un marzo pasado por agua que no borró la alegría de una mujer y una niña que ya piensan en volver a sus aficiones y a sus amigas

María José Carchano

María José Carchano

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:46

El reinado de Berta y Lucía quedará marcado para siempre por la dana del 29 de octubre pasado, una tragedia que sacudió Valencia y que ... permitió comprobar hasta qué punto las Fallas tienen músculo, con su capacidad de organizarse para estar cerca de los vecinos. Lo destacaba Berta Peiró, la fallera mayor de Valencia que mañana tendrá ya una sucesora con nombre y apellidos. Ella misma pudo echar una mano y, además, hablar con las falleras de algunas comisiones afectadas para que tuvieran el apoyo de la máxima representante de la fiesta. Ese es también uno de los papeles que ha desempeñado Berta Peiró, en una vuelta de tuerca más como embajadora de Valencia. Tiene que ser así, en un camino que tiene un principio y un fin, pero que cada una de las mujeres y niñas que pasan por el cargo van definiendo y conformando con su propia personalidad.

