Perfecte Rocher, el chef de Villalonga que llevó la fideuà al hotel de 'Pretty Woman' Ha dado de comer a personalidades como Barack Obama o Jeff Bezos y ahora está a punto de abrir el restaurante de sus sueños en San Diego. «Siempre he hecho lo que me ha dado la gana», cuenta el valenciano

María José Carchano Valencia Martes, 13 de mayo 2025, 00:58 Compartir

Perfecte Rocher salió un día de Villalonga para no volver. Tenía 17 años, y su primer destino fue Londres, buscando un sueño ligado a la ... música, y trabajando de lavaplatos aquí y allá para poder sobrevivir, sin tomárselo demasiado en serio. Venía de una familia ligada a la hostelería, así que algo sabía, aunque en aquel momento no le interesara en absoluto. «Hasta que un jefe que tuve me dijo que me fuera de vacaciones una semana. Londres es muy caro, y no podía sostenerme». Algo cambió en él, y comenzó a prestarle mucha más atención a la cocina.

Noticia relacionada Mariola Hoyos: «Si miro atrás cambiaría decisiones que he tomado» Un cuarto de siglo después, aquel chaval de Villalonga está a punto de abrir el restaurante de sus sueños en Ojai, en San Diego, casado con Alia, una oriunda de Los Ángeles y con dos niños, Zayna y Kosme, de seis y cuatro años, a los que intenta hablar en valenciano, aunque no le hagan demasiado caso. En todos estos años de trayectoria ha triunfado en las cocinas, aunque a él no le interese demasiado el ruido que se genera ahora alrededor de los chefs estrella. Por el camino ha dado de comer a personalidades como Barack Obama, Jeff Bezos, Belinda Gates u Oprah Winfrey, ha sido stagier de cocineros como Gordon Ramsay, el responsable de una empresa con 30 restaurantes, dos hoteles y 1.400 trabajadores y ha tenido muchas ofertas tentadoras. «Pero a mí no me interesa el dinero. Yo quiero ser libre en la cocina». Recuerdos de infancia 2017 fue el último año que Perfecte Rocher pisó España y su Villalonga natal. «Mi madre ha estado enfadada mucho tiempo, yo creo que ahora ya lo ha aceptado, que estoy lejos pero soy feliz haciendo lo que hago». Quiere traer a Villalonga sus hijos, que conozcan su lugar de origen. «Mis recuerdos están ligados a los olores, a ir por la calle, saber quién estaba cocinando arroz al horno, arroz caldoso o cocas... echo de menos la proximidad de la gente mayor, que en Estados Unidos no es tan común». Todavía recuerda aquel día, cuando llegó a Los Ángeles, en el que se metió a comer en el restaurante del hotel donde se grabó 'Pretty Woman'. «Comí tan mal que le llamé por teléfono al dueño de la cadena Four Seasons para decirle que si quería un chef bueno que me llamara». Y allí, en el hotel donde los personajes de Julia Roberts y Richard Gere se enamoraron, Perfecte Rocher consiguió servir fideuà y arroz a banda. «Nadie lo pedía, me presionaban para que lo retirara de la carta, hasta que presenté una fideuà a la primera edición del concurso Food and Wine y gané». Al día siguiente tenía el restaurante lleno, y la fideuà se servía a mediodía y por la noche. De mente inquieta, Perfecte Rocher asegura que ha hecho siempre «lo que me ha dado la gana». También ahora, que comienza con un proyecto que le va al pelo. «Aquí en Estados Unidos es muy difícil tener granjas y agricultores cerca del restaurante,;aquí lo voy a tener, y estoy muy contento porque podré desarrollar la cocina que yo quiero».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión