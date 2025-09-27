Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pablo Melchor, que este jueves presenta su libro en Valencia. LP

Pablo Melchor: «Acumular experiencias nos lleva a un callejón sin salida de insatisfacción»

Está detrás de startups de éxito y ahora ha decidido volcar todos sus conocimientos en el mundo del emprendedurismo para ayudar a los demás a través de la fundación Ayuda Efectiva. Lo cuenta en un libro que se llama 'Altruismo Racional' y que presenta en Valencia

María José Carchano

María José Carchano

Valencia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:37

Los emprendedores están acostumbrados a hablar rápido y certero; en las rondas de financiación apenas tienen unos minutos para explicarse y que alguien les confíe ... su dinero. Además, con pocos recursos tienen objetivos muy ambiciosos que les hacen soñar a lo grande. Pablo Melchor lleva media vida metido en esta vorágine, con éxitos como Regalador, hasta que un día, allá por 2018, les dijo a sus socios que iba a parar. Que quería irse a casa para pensar qué podía aportar al mundo. El resultado es la fundación Ayuda Efectiva, y en el libro que acaba de publicar, 'Altruismo Racional', cuenta qué significa el concepto de altruismo eficaz, que surgió en Estados Unidos hace una década y ha cambiado el mundo de la cooperación internacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

