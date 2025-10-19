Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mayrén habla en una de las galas de Unicef mientras fue presidenta de la entidad. CEDIDA POR MAYRÉN BENEYTO

La mujer educada para brillar en las fiestas

Mayrén Beneyto recibió una educación en su juventud que la preparaba para los acontecimientos sociales que vinieron más tarde

María José Carchano

María José Carchano

Valencia

Domingo, 19 de octubre 2025, 09:49

Comenta

Mayrén Beneyto es una de las personas que ha dinamizado la vida social valenciana en las últimas décadas. Que ha sido no sólo una invitada ... más, sino que se convirtió enseguida en protagonista de eventos, galas, cenas y fiestas varias, tanto como responsable de Unicef como en su época al frente de la concejalía de cultura en el Ayuntamiento de Valencia. Mayrén dice que ha sido la educación recibida durante su infancia y su adolescencia la que le ha permitido convertir su vida más social en una profesión. «Mi etapa de París fue terrible», decía en una entrevista hace unas semanas en LAS PROVINCIAS.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Nace en Valencia la marca de ropa para católicos
  2. 2 Heridos dos educadores y un menor en una pelea en un centro de acogida de emergencias en Valencia
  3. 3 Reanimado un joven de 34 años tras sufrir un infarto en Valencia
  4. 4 La Lotería Nacional de este sábado deja el primer premio en un municipio de 66.000 habitantes conocido por sus festivales de música
  5. 5

    El cumpleaños sangriento donde se gestó la matanza de El Saler
  6. 6 Así será la ZBE en Valencia: calendario de multas, zonas y excepciones para circular sin miedo
  7. 7 Muere José Vicente González, empresario, expresidente de CIERVAL, Feria Valencia y varias asociaciones
  8. 8

    Los tanques de tormenta en Valencia recogen el equivalente a 105 piscinas olímpicas en 15 días
  9. 9 El precio del tabaco cambia a partir de este sábado en algunas marcas de cigarros y cigarrillos
  10. 10 Qué películas ver hoy sábado en televisión: de un clasicazo de Steven Spielberg a un drama protagonizado por Miguel Herrán y Luis Tosar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La mujer educada para brillar en las fiestas

La mujer educada para brillar en las fiestas