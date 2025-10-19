La mujer educada para brillar en las fiestas

Mayrén Beneyto es una de las personas que ha dinamizado la vida social valenciana en las últimas décadas. Que ha sido no sólo una invitada ... más, sino que se convirtió enseguida en protagonista de eventos, galas, cenas y fiestas varias, tanto como responsable de Unicef como en su época al frente de la concejalía de cultura en el Ayuntamiento de Valencia. Mayrén dice que ha sido la educación recibida durante su infancia y su adolescencia la que le ha permitido convertir su vida más social en una profesión. «Mi etapa de París fue terrible», decía en una entrevista hace unas semanas en LAS PROVINCIAS.

Los tíos de Mayrén que vivían en la capital francesa eran diplomáticos, y convirtieron el protocolo en una forma de vida. «Recuerdo con horror que no podías hacer esto, no podías hacer lo otro». Además, en su época en el colegio Sagrado Corazón no se podía volver la cabeza durante la función teatral, que sólo veía la madre superiora. De aquellos primeros años le quedó una disciplina férrea, que le ha dado una gran autoexigencia y que aprendió también de su madre, una gran dama que sabía estar allá adonde fuera

La socialité siempre supo moverse bien entre diferentes ambientes, ya fuera una cena con amigas de la Orden del Querer Saber, una conferencia en el Casino de Agricultura, una fiesta de inauguración de una tienda de ropa, una gala benéfica o la boda de algún noble. Ella forma parte de esa lista de invitados.