Moni Motes, cantante: «Me parezco mucho a mi padre»

Moni Motes apenas puede contener la emoción y el nerviosismo ante su próxima cita este martes en Viveros. Será uno de esos momentos importantes dentro ... de su corta e intensa carrera musical, que vivió un antes y un después el día en el que la llamaron del Festival Starlite para que actuara en Marbella, dos meses después de sacar su primera canción y conseguir en sólo unos días 200.000 reproducciones en Spotify. «En ese momento no me lo podía creer», asegura Moni, que ha seguido componiendo desde entonces, que reconoce que ha tenido mucha suerte en un mundo en el que sabe que difícil es llegar y también mantenerse.

Si vamos hacia atrás, en realidad Moni canta desde que era pequeña. «Doy las gracias a mis padres que me tomaron en serio en su día y siempre me han apoyado». Su padre, al que se siente muy unido, es Lluís Motes, un periodista muy conocido en el mundo de la comunicación en Valencia. «Ese gusto por las relaciones públicas, por subirme a un escenario, por estar con la gente, quizás me venga de él porque nos parecemos mucho», dice Moni, que siempre tuvo claro que quería irse a Madrid, que estudió Publicidad para tener un plan B y que nunca ha dejado de cantar.

Con veintiún años, está disfrutando de todas esas primeras veces que le ofrece una vocación muy clara. Por ejemplo, con la composición de letras inspiradas en una ruptura amorosa. «La primera canción que saqué la escribí en un momento difícil de mi vida y aquello me ayudó a desahogarme y a sanar». De hecho, Moni Motes cree que la música tiene para ella un componente de expresión emocional que puede además servir para otras personas que la escuchan.

La artista sigue con sus estudios universitarios en Madrid, pero ya tiene un agente que está profesionalizando su carrera musical. Y Viveros es un peldaño más. «Valencia es mi hogar y lo será siempre, y volver para tocar en casa es muy especial». 'La canción de los 2' es un tema que en Spotify ha llegado a superar ampliamente los dos millones de reproducciones, pero a Moni todavía le choca que la paren por la calle, que incluso se pongan a llorar al verla. «Sólo puedo dar las gracias por todo lo que me está ocurriendo», dice.

Reconoce que entre los artistas a los que más admira está Marina Reche, quien cantará el mismo martes en Viveros. «Es un ejemplo para mí», asegura Moni, que también admira a Dani Fernández. Artistas pop muy alejados del 'reggaeton' que domina el panorama musical. «Creo que hay una parte importante de jóvenes a los que les sigue gustando el pop y las baladas, donde me siento muy cómoda».