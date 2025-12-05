Del marketing a la tierra: el laboratorio botánico de Javier Coves

En un mundo marcado por la prisa, Javier Coves se detuvo. Lo hizo a través de una naturaleza que siempre le fascinó, de la que ... estuvo alejado mucho tiempo hasta que se dio cuenta de su desconexión. Javier Coves se fue a Nàquera, donde ha hecho realidad un sueño: un pequeño paraíso en el que poder dar rienda suelta a una creatividad que ha enfocado a los jardines como forma de expresión. «Invito a detenerse, a escuchar, a disfrutar de la brisa y los aromas», pide Javier Coves. En este municipio ha abierto un laboratorio botánico con el que pretende difundir un modelo de sostenibilidad aplicado al diseño paisajístico. «Un jardín no debería ser sólo un adorno. Es una oportunidad de conexión, de pedagogía ambiental y de belleza evolutiva. Necesitamos espacios que nos enseñen a mirar de otra forma», explica Javier Coves.

Ubicado en las laderas de la Sierra Calderona, 4.000 metros cuadrados son el escenario perfecto en el que Coves ha creado un ecosistema en el que conviven 200 especies mediterráneas agrupadas por criterios hídricos. Allí las observa y aprende de su comportamiento para aplicarlo a futuros diseños.

La zona no es un espacio cerrado, sino que está abierto a arquitectos, estudios de diseños o profesionales que quieran integrar criterios sostenibles y bioclimáticos en sus proyectos. De la mano de Javier Coves, la idea es que conozcan las especies y, sobre todo, cómo se comportan con el fin de integrarlos en sus diseños. «Es un espacio en constante evolución, diseñado para entender cómo responden las plantas al clima mediterráneo, al suelo, al agua o al paso del tiempo», explica.

Jardín experimental de Javier Coves en Nàquera. MARIELA APOLLONIO

Coves propone un paisajismo que no lucha contra el entorno, sino que lo escucha. Su filosofía se asienta en que los jardines están diseñados para ser vividos, no sólo contemplados. «Convivir con insectos, con sombras, con la lluvia... todo forma parte de una atmósfera que nos devuelve al presente», indica. Su enfoque está alineado con el diseño consciente, donde habitan el respeto, la observación, la adaptación, la belleza funcional y la emoción.

Tras una etapa en el ámbito empresarial gestionando su propia agencia de marketing, decidió reorientar su vida hacia su verdadera vocación: la conexión con la tierra y el diseño del paisaje como herramienta de cambio. Se formó en la British Academy of Garden Design de Londres, aunque esta transición nació realmente como resultado de años de aprendizaje autodidacta.