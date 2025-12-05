Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Su conexión con el entorno se ve reflejado en su trabajo. SERGIO MORAIS

Del marketing a la tierra: el laboratorio botánico de Javier Coves

El paisajista ha encontrado en la Calderona el escenario perfecto en el que ha construido un vergel experimental con más de 200 especies mediterráneas que sirven de inspiración para futuros diseños de arquitectos

María José Carchano

María José Carchano

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:01

Comenta

En un mundo marcado por la prisa, Javier Coves se detuvo. Lo hizo a través de una naturaleza que siempre le fascinó, de la que ... estuvo alejado mucho tiempo hasta que se dio cuenta de su desconexión. Javier Coves se fue a Nàquera, donde ha hecho realidad un sueño: un pequeño paraíso en el que poder dar rienda suelta a una creatividad que ha enfocado a los jardines como forma de expresión. «Invito a detenerse, a escuchar, a disfrutar de la brisa y los aromas», pide Javier Coves. En este municipio ha abierto un laboratorio botánico con el que pretende difundir un modelo de sostenibilidad aplicado al diseño paisajístico. «Un jardín no debería ser sólo un adorno. Es una oportunidad de conexión, de pedagogía ambiental y de belleza evolutiva. Necesitamos espacios que nos enseñen a mirar de otra forma», explica Javier Coves.

