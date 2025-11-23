La argentina que se ha labrado un futuro ayudando a otros expatriados a abrirse paso en Valencia: «No es fácil»

Valen Viejo Simoncini nació en Mar del Plata, una ciudad costera de Argentina, así que vivir cerca del mar le parecía lo más lógico a ... esta joven que decidió en 2019 probar suerte en España. Su primer destino fue Mallorca, pero unos meses más tarde dio el saltó a la península porque quería estudiar un master de Periodismo. Lo hizo en la Universitat de València becada por el Ministerio de Educación, y sin haber estado nunca antes le pareció la mejor ciudad para vivir. «Me asombró desde el primer momento», asegura Valen, que se ha convertido en una creadora de contenido con casi 300.000 seguidores con su cuenta @viajesvalen, donde muestra planes, viajes y trucos para expatriados a una comunidad fiel.

En los seis años que lleva viviendo en Valencia ha visto su cara y su cruz. «Aquí siempre hay planes para hacer, las playas son amplias, como las de Mar del Plata, y el clima es espectacular, sobre todo para mí, que me gusta el calor». Al mismo tiempo, a pesar de que vive con su novio, tiene los mismos problemas que tantos jóvenes y no tan jóvenes para poder acceder a una vivienda en condiciones. «Yo comparto siempre lo maravillosa que es esta ciudad, la cantidad de planes que tiene, pero es verdad que se ha encarecido muchísimo».

Los antepasados de Valen son en su mayoría españoles, de la zona de Castilla y León, y cuenta en sus redes cómo es ese proceso de emigrar, desde que consiguió la ciudadanía española a su día a día lejos del lugar donde nació. «No es todo bonito, y eso la gente lo tiene que saber, porque en Argentina a veces se idealiza», asegura Valen, que sabe que emigrar tiene un punto de no retorno, de ya siempre vivir con el corazón partido. «Es complicado a nivel emocional, y el día en que te das cuenta de que estás perdiendo el acento, por ejemplo, te planteas quién eres en realidad».

En su caso, extraña sobre todo a su familia. «Soy hija única y aunque intentamos vernos al menos una vez al año se hace difícil», admite. Hay otras cosas que echa de menos la argentina, como las reuniones con amigos en casa, y sabe que en algún momento, en el futuro, volverá. Mientras, cree que emigrar a España le ha permitido, entre otras cosas, poder vivir de lo que le gusta, de las redes o no temer por su seguridad.

Valen ha hecho amigos de acá y de allá, que la visitan de vez en cuando, y con quienes hace de cicerone'. Me gusta llevarles a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, sobre todo si les gusta el diseño y la arquitectura, también dar un paseo en bici por el cauce y llevarles por el casco histórico. Personalmente el lugar que más me gusta de Valencia es la plaza de la Virgen, y adoro algunas de las costumbres valencianas, como el esmorzaret.

Más allá de la paella

Valen ha descubierto una riqueza gastronómica que no conocía, y aunque sigue buscando los platos argentinos con los que ha crecido y va con el mate a todas partes, adora, por ejemplo, la fideuà y el arroz del senyoret. Además, viví con un valenciano que nos hacía arroz al horno y estaba buenísimo». También le gusta la paella, pero cree que hay todo un mundo culinario en Valencia que la ha enamorado.