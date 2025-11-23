Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Valen Viejo, en el jardín del Turia.

La argentina que se ha labrado un futuro ayudando a otros expatriados a abrirse paso en Valencia: «No es fácil»

Originaria de la ciudad argentina de Mar del Plata, la joven ha conseguido labrarse un presente digital echando una mano a quienes buscan mejorar su calidad de vida en la ciudad del Turia. Sin embargo, avisa de que no es sencillo, y que lo que más se extraña es a la familia

María José Carchano

María José Carchano

Valencia

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:47

Valen Viejo Simoncini nació en Mar del Plata, una ciudad costera de Argentina, así que vivir cerca del mar le parecía lo más lógico a ... esta joven que decidió en 2019 probar suerte en España. Su primer destino fue Mallorca, pero unos meses más tarde dio el saltó a la península porque quería estudiar un master de Periodismo. Lo hizo en la Universitat de València becada por el Ministerio de Educación, y sin haber estado nunca antes le pareció la mejor ciudad para vivir. «Me asombró desde el primer momento», asegura Valen, que se ha convertido en una creadora de contenido con casi 300.000 seguidores con su cuenta @viajesvalen, donde muestra planes, viajes y trucos para expatriados a una comunidad fiel.

