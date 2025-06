El humor y el oficio de Arturo Valls, el valenciano que no olvida sus raíces

María José Carchano Valencia Sábado, 7 de junio 2025, 00:56 Compartir

Dice Arturo Valls que en realidad lo que quiere, ahora que ha cumplido el medio siglo de vida, es calcular cuántos años tiene que seguir ... trabajando para poder retirarse y vivir de rentas. Lo contaba con ese humor tan suyo en una entrevista en 'El País' justo en el estreno de 'That's my jam: que el ritmo no pare', el programa que presenta en La 1 y que, como casi todo lo que pasa por sus manos, tiene el éxito asegurado. Y eso que comenzó regular, con unas audiencias discretas que han ido mejorando semana a semana, justo en un momento en el que el 'prime time' de la cadena pública le está dando muchas alegrías. No parece en realidad que el valenciano tenga muchas ganas de parar porque siempre tiene varios proyectos entre manos, y los que más le gustan últimamente son los de productor; después de tantos años siendo una cara muy visible, le apetece cada vez más explorar el lado oscuro detrás de la cámara. Ahora en serio, Arturo Valls tiene claro que lo que quiere es poder elegir los proyectos a los que dice que sí, porque cada día más siente que «se alargan los momentos conflictivos», y se refiere a la salud o a que ya no tiene la misma energía que en aquellos felices veinte.

Noticia relacionada Los valencianos que han deslumbrado en la alfombra roja de los Goya: Arturo Valls, Marina Guerola, Laura García Andreu y Rafa Moles Quizás por ese motivo, porque Pablo Motos también anda ya por la cincuentena, los valencianos se pusieron a hablar de vida saludable y del cambio físico que había experimentado Valls, y que explicó que había sido gracias al ayuno intermitente. «No como nada a partir de las seis de la tarde», aseguró. Pablo Motos, que tiene una conocida y estrecha relación con el deporte y su forma física, se mostró muy interesado. «La excusa fue una película porque el personaje exigía que estuviera un poco más en forma», explicó Valls, que ha querido mantener una relación sana con la alimentación. Arturo Valls es uno de los valencianos más reconocidos en la pantalla, la grande y la pequeña, porque además de presentador, es actor y productor. Mítico fue su papel en 'Camera Café', que fue uno de sus primeros pasos en el mundo de la interpretación, pero también sus inicios en 'Caiga quien Caiga', donde fue uno de los reporteros de aquel primer programa que presentaba El Gran Wyoming, y que se convirtió en un antes y un después en la forma de relacionarse con la clase política. Arturo Valls ya demostró a nivel nacional esa naturalidad que ya le habíamos visto en Valencia Te Ve. Su salto a Madrid ya fue imparable. Tras 'Caiga quien Caiga' llegaría el programa en el que ha estado más tiempo, '¡Ahora Caigo!', un concurso diario que se mantuvo en antena durante diez años, y donde Valls fue clave para mantener sus buenas cifras de audiencia. 'Splash, famosos al agua', 'Me resbala', 'Atrapa un millón' y 'Mask Singer' han sido algunos de los programas que en estos últimos años ha presentado. Paralelamente, ha mantenido un contacto muy estrecho con la interpretación y ha participado en una quincena de películas, varios doblajes y varias series. Ha sido premiado por su trabajo como presentador, pero también como productor, ya que el cortometraje de ficción 'Totem loba' se llevó un premio Goya en la edición de 2022, legitimando a lo grande su labor tras las cámaras. Un nuevo proyecto 'That's my jam: que el ritmo no pare' es su último proyecto delante de las cámaras, una adaptación de un concurso estadounidense del conocido Jimmy Fallon, donde reconocidos personajes se enfrentan por parejas en un duelo musical. Entre los concursantes, Maribel Verdú, Rozalén, Elena Furiase, David Bustamante o Coti. Sus audiencias han ido mejorando semana a semana. A nivel personal, Arturo Valls está casado con Patricia Santiveri, la madre de su hijo Martín, que es ahora un adolescente por el que el actor valenciano tiene verdadera pasión. «Desde que nació dejé de pensar sólo en mí mismo y me dediqué a pensar en él y para él», contó en una entrevista. Además, nunca ha querido cortar sus lazos con Valencia, y son famosas las paellas que cocina para sus amigos. En una entrevista, aseguró que David Broncano era muy fan de su paella, pero sobre todo Joaquín Reyes. En el jardín de su casa han estado también El Gran Wyoming, Maribel Verdú, Loles León, Lorena Castell.... Además, comparte en sus redes sociales las escapadas a su ciudad natal, por ejemplo cuando sus padres celebraron los 50 años de casados en un restaurante en El Palmar, o hace dos semanas, recorriendo en bicicleta parajes de montaña del interior de la provincia de Valencia o subiendo al Penyagolosa.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión