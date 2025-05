Arturo Valls desembarca en TVE para presentar un nuevo programa 'That's my jam' reunirá a famosos que competirán en un show con juegos musicales

Nacho Ortega Valencia Viernes, 2 de mayo 2025, 00:37

Tras una cancelación obligada por el apagón, RTVE estrena el martes 6 de mayo 'That's My Jam: que el ritmo no pare', el nuevo programa que presentará Arturo Valls, esta vez en la televisión pública, después de haberlo hecho en Movistar+. Aunque el conductor valenciano saltó a la fama en Telecinco con 'Caiga quien caiga' (1998-2007), su carrera frente a las cámaras se consolidó en Antena 3 (¡Ahora caigo!, Splash! Famosos al agua, Ninja Warrior o Mask Singer) y ahora da el salto a la televisión pública, donde ya estuvo como colaborador en 'El mejor de la historia' y como invitado en Días de tele.

El espacio, que debutará tras 'La Revuelta' el día antes del inicio del cónclave para elegir nuevo Papa, es un gran show musical en el que dos equipos formados por famosos compiten en divertidas pruebas para demostrar sus habilidades musicales con mucho humor.

Se trata de una adaptación de este formato de éxito internacional creado por Jimmy Fallon, con grandes invitados estelares y una banda de música en directo. En el primer programa, la cómica Eva Soriano y el cantante Carlos Baute se medirán al cómico Raúl Pérez y la cantante Angy.

Las pruebas

Los cuatro se enfrentarán a divertidas y locas pruebas en las que tendrán que demostrar sus conocimientos y habilidades musicales. En el 'Un, Dos...Test' descubrirán que los títulos de las canciones podrían ser otros y que ninguna inteligencia artificial canta como Shakira o Perales; o 'Micros Fuera' pisando fuerte, aunque no todos con el mismo garbo.

Además, las parejas tendrán que darse las mejores pistas en 'Vinilo en Vilo': ¿Qué hace feliz a Billie Eilish? ¿Qué une a Adele con Céline Dion? Los espectadores lo sabrán antes de que llegue el Karaoke Imposible, donde Rocío Jurado puede sonar a reguetón y un concursante interpreta la misma canción con «mil» caras distintas.

RTVE

Estos cuatro serán los primeros invitados de una larga lista en la que aparecen Amaia, Ana Guerra, Aníbal Gomez, Beatriz Luengo, Carolina Iglesias, Chanel, Coti, Danna, David Bustamante, Eduardo Casanova, Eduardo Navarrete, Elena Furiase, Elena Rivera, Grison, Maria del Monte, María Jose Llergo, Maria León, Maribel Verdú, Marta Sánchez, Maxi Iglesias, Paco León, Palomo Spain, Rozalen, Ruth Lorenzo, Secun de la Rosa, Vicco, Vicky Martín Berrocal y Xuso Jones.

Víctor Elías, de Los Serrano a jugar con música

Todos ellos pisarán el plató del programa, inspirado en un club nocturno con público y que tiene su propia banda de música en directo, la Jam Band, formada por músicos de primer nivel y dirigida por Víctor Elías, conocido desde hace muchos años por su papel de Guille en la serie española Los Serrano. Su papel es fundamental: participa en la mayor parte de los juegos y acompaña a los artistas en sus interpretaciones finales. Además, permite que, en cualquier momento, Arturo y los invitados se arranquen con improvisaciones musicales.