El homenaje a José Luis Marín, fallecido el 29 de octubre: «Fue una persona irrepetible»

La familia de José Luis Marín, don José, no quería que fuera un acto triste porque él no lo hubiera querido, así que en la ... imagen que ilustra este artículo hay alegría. La de quienes estaban más cerca del fundador del Grupo Siglo XXI, su familia y sus colaboradores más cercanos. El presidente de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval), Alberto Villanueva, habló en su discurso de «un legado que trasciende al tiempo y al dolor» en un homenaje que le ha rendido esta misma semana la organización de la que fue tan activo. Fue un emotivo acto en el que estuvo presente toda su familia, pero también la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que quiso hablar desde el cariño que le profesaba no sólo ella, sino tantas personas que le conocieron. «Era una persona muy querida».

Noticia relacionada La familia Marín Medina despide a José Luis Marín: «Todos lo recordaremos por su gran corazón, por su ayuda y solidaridad» Villanueva destacó cómo «siempre nos animaba a seguir luchando», y relató una anécdota, la de aquel día que se presentó en su despacho porque quería abrir un colegio en la avenida de Francia, justo donde se ubica Trafalgar, el centro que gestiona Alberto Villanueva. «Me pidió permiso y yo le dije que no lo necesitaba, aunque nos iba a hacer mucho daño, claro. Tardó menos de dos segundos en descartar la idea. Así era José Luis. Ha sido una muerte trágica, dolorosa y muy injusta». El presidente de la fundación destacó además como Marín «fue capaz de transformar los desafíos en oportunidades, mostrando que el verdadero liderazgo nace del compromiso y la capacidad de inspirar a otros». Entre los asistentes, su mujer, Teresa, sus hijos José Luis, Maite y Ana, y sus nietos, algunos ya incorporados a la empresa familiar, que escucharon los logros que había conseguido en su vida y cómo se convirtió en un ejemplo para muchas personas. «La vida de José Luis ha estado marcada por el esfuerzo y la dedicación al trabajo», relataba Mariola Hernández, directora gerente de Feceval. Maite Marín reconocía en la entrevista con LAS PROVINCIAS la emoción de un homenaje de estas características. «Nos ha llegado el cariño y la admiración que le tenían», aseguraba la empresaria, que pudo contar en su intervención cómo desde bien pequeñas ella y su hermana Ana, que ahora ocupa la vicepresidencia de Feceval, vivieron la educación desde dentro. Entre las anécdotas, la que le contó Carmen Pellicer, de la Fundación Trilema. «Mi padre no era una persona de expresar mucho sus sentimientos, pero aseguraba Carmen que cuando estuvo cenando con él en el último congreso se pasó dos horas y media hablando de mí, de lo orgulloso que estaba», aseguraba emocionada. El acto sirvió también para rendir homenaje a las personas e instituciones que han permitido ayudar a los nueve centros educativos que se vieron afectados por la dana y que pertenecen a Feceval. Y entre los galardonados también estuvieron los hermanos Marín. «A pesar de los daños que sufrieron los centros, y gracias a la solidaridad de tantas personas, a las pocas semanas pudieron volver a abrir», contaba Villanueva.

