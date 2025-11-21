Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Así son los eventos de la generación Z

El ecosistema social no es igual entre la generación Z, que se nutre de experiencias diferentes. Los eventos son reducidos o exclusivos y llenos de intriga o sorpresa, desde una presentación en las Cuevas de Sant Josep, en La Vall d'Uixó, o una 'pop up' de la marca de moda con colas de horas para comprar unos vaqueros

Celia Barreña

Celia Barreña

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:10

Enviar una invitación ya no es garantía de nada. Con las agendas cada vez más saturadas, las marcas se ven obligadas a ingeniárselas para atraer ... a invitados a los eventos que organizan. Desde cenas íntimas en casas privadas hasta encuentros en los lugares más recónditos, todo vale para construir una experiencia que resulte no solo exclusiva, sino diferente. Una experiencia que quede grabada en la memoria de los asistentes y, sobre todo, que se abra paso hasta todas las pantallas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

