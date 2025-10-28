Un elegante cóctel para conocer las joyas preferidas de la Reina Letizia

Cuando la joyera Hanna Rodríguez se casó llevaba un delicado diseño de Loewe que tuvo que traer de Dubai porque era un diseño único de ... pasarela. Hanna tiene un gusto por la belleza y una mente creativa con la que ha creado el tándem perfecto junto a Sonia Ruiz, diseñadoras de la firma Gold and Roses, una de las preferidas de la Reina Letizia. Y han estado en Valencia.

Rafael Torres Joyeros fue el escenario elegido para presentar su última colección, inspirada en la India y en la majestuosidad de los palacios de los últimos maharajás. Hanna y Sonia atendieron a las invitadas, entre las que no faltó Mayrén Beneyto, Elena Ravello, Tomas Tórtola, Carmela Oltra, María Mompó, Susana Santana, la periodista Marta Vilar y también el estilista Álex Jordán, Max Rese y Gonzalo Zarranz, que fue con su nieta, Sofía Calero. Como anfitriones, estuvieron los hermanos Torres: Alicia, Rafael y Javier.

La semana tuvo más citas emotivas, como la celebración del día del farmacéutico, que fue en el Monasterio de San Miguel de los Reyes y que no se perdieron Javier Martí, Eva Rodríguez Durán, Julia Miranda, Mª Jesús Viguer, Teresa Tejerizo, Carolina De Gregorio, Bea Poyatos y Carolina González. O la fiesta que organizó el Grupo Gimeno en Les Arts para celebrar su cambio de imagen corporativa y nueva etapa empresarial.

La agenda tuvo varias citas más: la conferencia de la Orden del Querer, que dio Elena Bendala sobre 'Los lectores de la vida'; la presentación del nuevo modelo de Mercedes Benz, al que fueron María Cosín, Eva Marcellán y David Escolá; y la gala de toros con el Soro, que se celebró en el Teatro Olympia y que no se perdió Mayra Guillém de Luz, Delia Barral, Julio Brotons y Pepo de Pedro.