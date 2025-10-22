Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Bisila Bokoko acaba de publicar un libro dedicado al miedo. LAURENT LEGER ADAME

Bisila Bokoko, la valenciana de raíces guineanas que está cambiando el mundo: «Yo también tengo miedo»

Empresaria, filántropa, escritora, vive desde hace 25 años en Nueva York, es una de las mujeres más influyentes del planeta y acaba de escribir un libro que presenta este miércoles en Valencia

María José Carchano

María José Carchano

Valencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:45

A las siete de la tarde de este miércoles, Bisila Bokoko presentará en la sede de la Confederación de Empresarios de Valencia, su último libro, ' ... El miedo y yo: una historia de transformación inesperada'. Vuelve a la ciudad en la que creció, en la que fue feliz en una familia de inmigrantes llegados de Guinea Ecuatorial, pero también donde sufrió bullying por ser la única persona de color, que destacaba en una época, la adolescencia, donde nadie quiere hacerlo. En este libro, la empresaria, filántropa y conferenciante internacional Bisila Bokoko ha rebuscado en su interior para hablar de sus más íntimos miedos. Está feliz de regresar a casa, «a la terreta», donde además, la asociación de mujeres empresarias EVAP le dará este jueves un premio a una carrera profesional llena de éxitos y donde se ha marcado como objetivo mejorar el mundo.

