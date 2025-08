Cuatro jóvenes que veranean en Moraira y sus planes preferidos: «Hay un lugar para comer que parece estar encima del mar»

No es casualidad que la cabecera National Geographic haya incluido en su 'guía definitiva' de las mejores playas de la Comunitat Valenciana la del Portet, ... en Moraira. Arena fina, agua cristalina y calmada y poca profundidad son las cualidades que la convierten en una de las mejores playas del litoral, «ideal para baños en familia», como indica la revista. Y eso mismo corroboran estos cuatro jóvenes que pasan cada uno de sus veranos allí y que coinciden en elegir El Portet como su playa favorita en Moraira, el pueblo alicantino donde pasan sus veranos. «Suena a tópico, pero me encanta porque es la playa donde hemos estado siempre. Llevo yendo toda mi vida y tengo muy buenos recuerdos ahí», cuenta Bea de la Osa. «Me encanta estar con mis amigos en alguno de los blanquitos del Portet y pasar la mañana entrando y saliendo del agua», confirma Javier Muñiz. Julia Carbonell e Isa Manglano también la eligen como su playa favorita, «sin duda». El Portet es el centro neurálgico de Moraira y en torno a él gira la vida de quienes veranean allí.

Es cierto que Moraira es un pueblo pequeño y se apoya, para muchas cosas, en sus vecinos, Xàbia y Benitatxell, pero también ofrece un montón de posibilidades entre las que cada uno es capaz de encontrar su verano perfecto: «Me encanta empezar el día con una clase de aquagym, desayunar en la playa, pasar la mañana tomando el sol, ya sea saliendo en barco, en moto de agua, en la tabla…» cuenta Isa Manglano. «Me encanta bucear -dice Bea de la Osa-, soy de las típicas que si está en la playa estoy más dentro que fuera», cuenta entre risas. Julia Carbonell, por su parte, concibe Moraira como su hogar, pues es donde viven sus padres, y no hay nada que le guste más hacer que pasar un día de barco en familia. Javier Muñiz no duda: «Coger el kayak e ir a alguna calita de las que no son accesibles andando a pie, detrás del cabo. Me gusta encontrar algún repecho donde el agua está calmada y te puedes bañar tranquilamente». Si se trata de un desayuno para prepararse para un día de playa Bea de la Osa e Isa Manglano eligen El Mañet, en El Portet. «Parece que estás encima del mar», comenta Bea de la Osa. Julia Carbonell se queda con New Bakery, en la carretera de Moraira y Calpe, donde también puedes encontrar capazos y vestidos ideales. Para una buena comida, todos frecuentan El Chamizo, un clásico en Moraira, con una carta muy completa y unas vistas impresionantes. «Siempre voy con mi familia cuando son las fiestas locales de la Virgen del Carmen. Disparan fuegos artificiales desde el castillo de Moraira hacia el mar y hacia el cielo y como el restaurante está en línea recta la vista es espectacular», cuenta Bea de la Osa. Para comerse un buen arroz, tanto Julia Carbonell, como Javier Muñiz, como Isa Manglano recomiendan el del Club Náutico de Moraira.

Y cuando llega la hora de cenar, la mayoría elige Amantes de Moraira. Isa Manglano se queda con las tapas de Xambel, en la plaza de la Suerte, y Javier Muñiz elige Tasca 42: «El tartar de tomate está buenísimo, y también las albóndigas», confiesa. Para salir de fiesta, la decisión es unánime: Saxo, una discoteca con un gran jardín donde las noches suelen ser siempre memorables. Aunque es cierto que todos reconocen acercarse más de una día de verano a Xàbia para salir de fiesta.

Para una tarde de compras, lo mejor es acercarse a la calle Doctor Calatayud, que está llena de tiendecitas veraniegas con vestidos, joyas… Julia Carbonell afirma: «Mis favoritas son Lou Lou, Cardamom, en la calle Almacenes, o La Galería, en la calle del Castillo». Javier Muñiz no deja pasar un año sin acercase a la alpargatería, Dona Alpargata, en la calle de la Iglesia.

«Lo que más me gusta hacer cuando estoy en Moraira es estar con mis amigas de toda la vida, con mi familia y mi pareja y cerca del mar», comparte Bea de la Osa. Porque los amigos son una parte esencial, sino imprescindible, de cualquier verano. Javier Muñiz confirma que lo que más le gusta del pueblo costero es ver a sus amigos y la paz que encuentra estando allí: «La capacidad de desconectar que tengo es increíble», dice. Julia Carbonell comenta: «Vamos a los hippies o nos tomamos algo en El Mañet, o a Algas l'Andragó, un bar que está en una cala preciosa». Y para Isa Manglano el plan es el siguiente: «Jugamos al pádel, vamos a la playa, a la piscina, salimos a tomar algo, comemos por ahí, hacemos rutas por el paseo ecológico...».

Para los cuatro, Moraira tiene un lugar especial en sus corazones, pero la historia de Isa Manglano se lleva la palma: «Mi familia compró la casa en los años 70, y desde entonces Moraira ha cambiado un montón. He venido a pasar las vacaciones desde pequeña y uno de esos veranos, hace cinco años, conocí a un holandés que a día de hoy es mi pareja, e incluso nos planteamos vivir aquí».

Ampliar Javier Muñiz. Javier Muñiz, de Madrid a la Costa Blanca Es de Madrid y lleva veraneando en Moraira desde que tiene uso de razón. Estudió también en la capital de España Derecho y ADE, en la Universidad Rey Juan Carlos, y trabaja en una empresa farmacéutica como abogado. En Moraira descubrió su pasión por la vela, lo que le ha llevado a competir más tarde en regatas. Pasa en el pueblo agosto y parte de julio y siempre encuentra tiempo durante el año para alguna escapada. Con amigos, pasan el día por callas, quedan para hacer una paella, juegan a pádel, hacen excursiones...

Ampliar Isa Manglano. Isa Manglano, el arraigo que viene de lejos Su familia, muy conocida en Valencia, lleva décadas veraneando en Moraira, compraron su casa en los años 70, cuando el pueblo estaba todavía vacío, y lo han visto crecer y evolucionar hasta el enclave en que se ha convertido actualmente. Isa Manglano estudió en el colegio Guadalaviar, y después cursó estudios de ADE y Marketing en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Vive en Valencia, pero intenta bajar todos los meses a la costa alicantina y, por supuesto, no perdona ni un verano. Sus planes de futuro pasan por vivir en Moraira con su novio.

Ampliar Bea de la Osa, con unas vistas espectaculares de Moraira. Bea de la Osa, la tranquilidad de la cumbre Apasionada de los niños, estudió Magisterio y Educación Infantil y trabaja como profesora en la escuela infantil Guppy. Cualquier verano la podrás encontrar en la playa del Portet rodeada de toda su familia: padres, hermanos, sobrinos, y de su chico, Nacho. En Moraira ha conocido a algunas de sus mejores amigas, que ya no son sólo 'amigas de verano'. Hace algunos años se mudaron de zona del Portet a la cumbre, en las antenas, donde han descubierto su oasis de tranquilidad. Entre sus planes preferidos, vivir las fiestas del Carmen en familia.