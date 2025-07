Cuatro jóvenes que veranean en Dénia y sus mejores planes: «Hay muchos rincones desconocidos»

Celia Barreña Lunes, 21 de julio 2025, 23:48 Compartir

No existe un veraneante más fiel que el que pasa sus veranos en Dénia. Un pueblo que vive en la orilla y que a diferencia ... de muchos otros destinos de playa, está vivo todo el año. Y así lo confirman sus asiduos, que tratan de visitar el pueblo costero cada fin de semana. «Mi familia es de Dénia y tengo la gran suerte de poder disfrutar durante todo el año de ella», cuenta Mar Andrés. Marta Jiménez confirma: «Voy a Dénia los meses de julio y agosto enteros y vuelvo a Valencia el 15 de septiembre. Durante el año también me acerco bastante, los únicos meses en los que prefiero no ir son enero, febrero y marzo». Juan Gimeno, que trabaja como capitán, encuentra en el pueblo alicantino su segunda casa: «De junio a septiembre suelo tener mi base en Dénia, y salgo hacia las Baleares cuando trabajo, ya que es el puerto más cercano a las Pitiusas». Y Bruno Gallego lo lleva al siguiente nivel: «Actualmente vivo en Dénia, me mudé por trabajo hace casi cuatro años y la calidad de vida es inigualable».

Noticia relacionada Cuatro jóvenes que veranean en Benicàssim y sus mejores planes: «Hay una playa prácticamente privada» Los cuatro confirman que para ser feliz en la capital de la Marina Alta «no hace falta mucho, que haga buen tiempo, que por lo general lo hace, y lo demás viene sólo», comenta Mar Andrés. «Dénia es el sitio donde encuentro paz y cuando estoy allí me gusta hacer las cosas con calma, bajar a la playa leer, pasear…», cuenta Marta Jiménez. Juan y Bruno disfrutan especialmente cuando salen a navegar, y no entienden un día de verano sin barco y sin amigos. Cuando se trata de ir a la playa, Bruno Gallego elige la zona de Las Rotas porque «allí las playas son de rocas, con agua cristalina y montón de fauna». Para Marta Jiménez y Juan Gimeno, no se trata de cuál es la más espectacular, sino de aquellas donde tienen más recuerdos desde niños. «Mi playa favorita es Bremes, es la que voy desde que nací y no es que sea la más bonita, pero me encanta por el cariño que le tengo y porque es muy cómoda, la tengo debajo de mi casa», cuenta Marta Jiménez. Y Juan Gimeno comenta: «La playa de 'la Obra' es donde desde pequeño he ido a bucear, a pescar cangrejos y pasar innumerables horas con mi madre y mis tías». Y añade: «También la Punta Negra es muy bonita y cuando hay olas siempre vamos allí a surfear». Mar Andrés encuentra su rincón favorito en la playa de Els Molins, y si tiene que elegir una cala se queda con d'Aigua Dolç. Para un desayuno preplaya, Marta Jiménez se acerca a Los Magazinos y se para siempre en A la fresca. «Los Baños Sunshine, en Las Marinas, está encima del agua. El espacio es brutal y los desayunos son top, ¡pero hay que ir pronto!», dice Juan Gimeno. Mar Andrés va a la carpa del Náutico donde siempre pide una tostada con jamón y queso y zumo de naranja, mientras que Bruno Gallego recomienda: «Nos encanta 'esmorzar' en El Mosset o en el Florencio, dos bares muy típicos de Dénia. Y para degustar algo autóctono en el mercado hay cuatro o cinco bares que ofrecen bocatas inmejorables». Cuando se acerca la hora de comer, el arroz es imperdonable, y «el mejor lo hace mi padre en casa», dice Juan Gimeno, que si tiene que escoger de fuera «lo pediría en Tu arrocero; reparten a domicilio en toda Dénia y la relación calidad precio es espectacular». Pero no hay nadie mejor que Bruno Gallego, hostelero y procedente de familia hostelera dianense, para poder recomendar los mejores bocados: «Tenemos un par de restaurantes en Dénia, Agua de Mar y Casa Benjamín». Agua de mar, el favorito de Marta Jiménez para comer un arroz, y Casa Benjamín, el favoritos de Juan Gimeno y muchos otros para una buena cena con producto de calidad. Y una recomendación extra de Bruno Gallego: «Vamos mucho a El Pegolí, que está en Las Rotas, a pie de playa; allí el arroz es espectacular». Para cenar, la calle Loreto, en el casco antiguo del pueblo, es el centro neurálgico de la noche de Dénia. Restaurantes como la Tasca Eulalia, o el bar Aitana, son imprescindibles para cerrar un buen día de verano. Luego se suele terminar en La Mar Serena, «un ático que en está El Portet de Dénia para tomar copas con música ambiente y conciertos en directo a veces, un sitio con mucha solera», dice Juan Gimeno. Y para rematar la noche sólo tienen que bajar a la discoteca Sounders. «Cuando éramos más jóvenes íbamos mucho, me lo he pasado muy bien ahí», recuerda Marta Jiménez, que prefiere ahora La chica de ayer, en el pueblo. En cuanto a los planes, lo importante es lo de siempre: disfrutar de tiempo con amigos, y cuánto más mejor, y cuántos más mejor. «Nos pasamos horas en la playa, coleccionamos atardeceres y por la noche o salimos a cenar, o a tomar alguna copa o también somos mucho de juegos de mesa: Continental, Rumikub, ...», comparte Mar Andrés. «Somos todos bastante marineros, así que salimos a navegar, pescar, bucear, o pasar el día en el barco. No encanta sacar La Caleta, mi barco menorquín, e ir hacia la Cova Tallada, o hacia Jávea. Por la tarde ver el atardecer en Els Molins con una neverita de birras», cuenta Gimeno. A Marta Jiménez le encanta también salir en barco, a Jávea o detrás de La Escollera, y «luego me gusta ir a tomar un helado, ¡soy fan de Llao Llao», cuenta entre risas, una tradición que al parecer siguen muchos de los dianenses. En cualquier temporada estival, encontramos día de tormenta de verano y los asiduos a Dènia suelen pasarlo en el centro comercial La Marina, una tarde de compras o una sesión de cine. «Aprovecho para ir a los pueblos del interior, Jesús Pobre o Gata», recomienda Mar Andrés. Y Bruno Gallego propone: «Ponerte unas botas y hacer una ruta rodeando el Montgó para disfrutar del barro y pasar una tarde divertida». Ampliar Mar Andrés, en Dénia. De Las Marinas al Montgó Mar Andrés trabaja en la empresa SPB como especialista en talento en recursos humanos y sus 26 veranos los ha pasado todos en Dénia, pues su familia es de allí. «En invierno estoy en la zona del Montgó, en la urbanización El Campus, y en verano en Las Marinas», cuenta Mar, que busca disfrutar de Dénia en todas sus versiones: el lugar perfecto para descansar, pero también para salir a comer o a cenar, pasear o hacer pádel surf. Eso sí, siempre estilosa en cualquier momento del día. Ampliar Marta Jiménez, junto al mar en Dénia. Un lugar de paz Marta Jiménez tiene 21 años, estudia Marketing y Publicidad en la Universidad Cardenal Herrera-CEU, y en su perfil de Instagram acumula más de 10 mil seguidores. En verano, comparte un chalet con toda su familia: hermanas, primos, tíos, abuelos, en la zona de Las Rotas. Pasa en Dénia fin de semana sí, fin de semana no y define la capital de la Marina Alta como «su lugar de paz». Largos paseos, horas al sol, libros, helados… tiene siempre la misma rutina perfecta cada verano. Ampliar Bruno Gallego, con un bogavante. Lujos culinarios Bruno Gallego tiene 25 años y hace cuatro que se mudó permanentemente a Dénia, al kilómetro 7 de Las Marinas, para trabajar junto a su familia, quien gestiona dos de los restaurantes más conocidos del pueblo costero, Casa Benjamín y Agua de Mar. Es local y casi embajador del pueblo alicantino, conoce todos los secretos que se escapan al forastero y domina a la perfección la fórmula del buen vivir: una mañana en la playa, comer un arroz, hacer la siesta y dar un paseo al atardecer. Ampliar Juan Gimeno, a bordo de su barco. Siempre navegando Marinero de nacimiento, Juan Gimeno tiene 25 años y trabaja como capitán entre Dénia y las Islas Baleares. Sus tiempos libres los pasa también en el mar o todo lo cerca de él que puede y en invierno cambia las olas por la nieve, y se va a esquiar a Pas de la Casa. Cuando está en Dénia veranea en la zona del náutico, al lado de la Marineta Casiana y no concibe los veranos sin su familia, con los que tiene una relación muy especial.

