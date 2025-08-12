Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Begoña Zaldua, en una hamaca en la playa del Mareny. LP

Cuatro jóvenes que veranean en el Mareny Blau y sus mejores planes: «Conocemos cada esquina»

Es una de las playas más familiares que existen en la provincia de Valencia, donde todos se conocen y la mayoría llevan años veraneando en el mismo lugar. Cuatro jóvenes cuentan sus planes estivales, siempre con amigos, familia, deporte y gastronomía

Celia Barreña

Celia Barreña

Martes, 12 de agosto 2025, 00:46

El Mareny Blau es uno de esos lugares en los que el tiempo parece no existir. Los días suceden con calma, no existen las prisas ... ni las obligaciones. Todo ocurre despacio, sin nada urgente: largos desayunos, horas en la playa hasta que cae el sol, sobremesas que enlazan la comida con la cena… y lo más importante, todo se comparte como si de familia se tratara. «Es un sitio súper familiar donde conoces a todo el mundo. Vas por la calle y te vas parando cada dos por tres para saludar», confirma Pepe Compañ. «Conocemos cada esquina de El Mareny Blau», continúa. «Sabemos los nombres de todos los edificios y sabemos dónde vive cada uno», comenta Carmen Llinás.

