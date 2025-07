Cuatro jóvenes desvelan los mejores planes en Xàbia para este verano

Pasar tiempo con los suyos y descansar. Eso es lo que más les gusta a hacer a todos los javienses en adopción cuando llega el ... verano. Bañarse en el agua cristalina del Primer Montañar a cualquier hora del día, llegar a las tantas después de una larga jornada de barco en la cala Sardinera, improvisar una barbacoa en algún chalet en El Tossalet que termine a altas horas de la madrugada. El tiempo en agosto se paraliza y esta rutina se repite una y otra vez: un día, otro día, otro día. Como el día de la marmota, pero en versión salada, feliz y con olor a crema solar.

El verano está lleno de tradiciones familiares, de rituales con amigos. Algo que no perdonan ninguno de los locales cuando llega la temporada es pasar a desayunar por el Mercado de Xàbia. «Una tosta en Manolo Segarra y un Juventud Manzana en el bar del mercado para recargar fuerzas», cuenta Luis Cid. Así es como se empieza un día perfecto de verano. El de Carolina Górriz continua con un paseo en barco en familia: «Encargamos un pollo asado con patatas en Asador Llidó y salimos a navegar, es algo que llevamos haciendo toda la vida», confiesa. Para Gema Gómez-Lobo, que disfruta del pueblo de la Marina, además, más de la mitad de los fines de semana del año, el plan ideal es cruzar desde su casa a las rocas del Primer Montañar: «Me encanta estar entre el agua y la silla, leyendo, tejiendo, jugando a las cartas». Para Pablo Rubio, un día redondo es un día con olas, «si tenemos suerte con el mar nos pasamos casi todo el día surfeando. Para mí, Xàbia es uno de los mejores sitios para practicar este deporte, las vistas son espectaculares», cuenta.

Otro de los esenciales para un verano completo es un buen arroz: «El mejor lo hacen en La Perla, un restaurante de toda la vida con vistas panorámicas, se ve todo el Montgó. Es donde hago con mi familia la última comida del verano», dice Gema Gómez- Lobo. Luis Cid afirma sin lugar a dudas: «En el Club de Tenis. Y no, no es el típico arroz del domingo, es el arroz pakistaní». Pablo Rubio, como buen nieto, comparte: «No soy mucho de comer arroz fuera de casa de mi abuela, pero si tengo que elegir iría a La Barraca en el Portixol». Para Carolina Górriz el secreto está en «una mesa al sol en el Club Náutico, en cualquier época del año». Y Luis Cid, que es conocedor de los lugares más auténticos, añade: «Hay un sitio en el que pienso ya en la carretera viniendo: el Sunnys. Su carta mezcla tapas indias y españolas en una combinación que no tiene sentido de lo buena que está».

Para ir de tiendas, hay una recomendación que se repite: Cáctus Club, en el corazón del pueblo. Un local muy auténtico con ropa vintage, vinilos y un espacio para exposiciones. «Mis amigas y yo nos peleamos por ver quién encuentra la pieza más especial», dice Carolina Górriz, «Y también es tradición un día acercarnos a los hippies de El Arenal», añade. Decenas de puestecitos a lo largo del paseo que venden piezas artesanales, bisutería y cualquier moda pasajera de verano. Luis Cid elige La Luciole, una tienda de decoración ubicada en Príncipe de Asturias, «sus vajillas son poesía. Siempre que paso entro sólo a mirar y salgo con algo: un plato, una lámpara, una figurita de abuela siciliana… Tengo media casa vestida con cosas de ahí», comparte. A Gema Gómez-Lobo le gusta visitar las tiendas del paseo del puerto: «Mi preferida es Índigo, tiene de todo: ropa, joyas, cerámica, jabones, cosas que además no encuentras en Valencia y merece la pena solo ir por ver la tienda».

Parada técnica en casa para una ducha rápida cuando ya se ha ido el sol y a seguir alargando el día con una cena. «Me quedo con La cajita en el pueblo, es muy pequeño, la comida es muy buena, el trato es muy personal», dice Pablo Rubio. «Para cenar con amigos me encanta L'Hellín. El plato estrella son las patatas L'Hellín, todo el mundo las conoce», confiesa Gema Gómez-Lobo. «Me gusta mucho Malabrasa, un restaurante en el pueblo donde cocinan pescado a la brasa. El sitio es muy especial, perfecto tanto para ir en familia, con amigos o para una cita», comparte Carolina Górriz. «Para cenar no me lío -dice Luis Cid-, unas pizzas de La Fabbrica Della Pizza y me subo con amigos y cervezas al cabo de San Antonio».

Si hablamos de la noche, «en Xàbia siempre está el debate entre qué es mejor si salir de fiesta a Molí o a Hacienda», cuenta Gema Gómez-Lobo. «A mí me gusta más Molí, porque estás en el centro del pueblo y es una discoteca de verano, abierta. Si no también me gusta mucho Achill en El Arenal». Frente al eterno dilema, siempre encuentran nuevas alternativas: «Mi debilidad es Cándala, una discoteca más relajada, a la que puedes ir sobre la marcha sin planificar», dice Carolina Górriz. Pablo Rubio añade: «Me quedaría con el bar el Octopus en El Arenal o un sitio nuevo que se llama Bomba 8, con música en directo y un ambiente un poco distinto a lo que estamos acostumbrados».

¡Las playas, por supuesto! Esto se trataba del mar. «Mi favorita es la cala del Francés, tiene una bajada más costosa, pero merece la pena porque te ofrece una panorámica preciosa de la bahía de Xàbia y el fondo para bucear es espectacular», dice Gema Gómez-Lobo. «Mis amigos y yo tenemos una lista con un ranking de las mejores calas», confiesa Carolina Górriz. «Para nosotras la más especial es Cala Granadella, que tiene una cueva dentro». Y Luis Cid concluye: «Ese secreto me lo llevo a la tumba».

Ampliar Carolina Górriz, en uno de sus lugares preferidos de Xàbia. LP La pasión por el mar de Carolina Górriz Carolina Górriz es profesora, y es habitual en verano verla por el paseo y navegando en familia, aunque su época favorita para estar en su casa, en frente de La Siesta, es septiembre. Escribió un libro para sus alumnos de Massanassa, 'La dana a través de mis ojos', que está a punto de ser publicado.

Ampliar Pablo Rubio, en el mar con su guitarra. LP La guitarra y la tabla de Pablo Rubio Siempre con la guitarra bajo del hombro, Pablo es cantante y compositor valenciano. Un surfero de pelo largo, de los que puedes encontrar en el mar de Xàbia desde el mes de enero hasta junio, y de los que cuando llega el verano se sube al norte de España para seguir surfeando.

Ampliar Gema Gómez-Lobo, leyendo un libro mientras navega por las aguas de Xàbia. LP Xàbia como fuente de inspiración A ella y su hermano Jorge debieron concebirlos en Xàbia, porque su conexión con el pueblo es algo innato. Gema continúa estudiando y en sus tiempos libres se dedica a hacer cerámica, tejer y muchas otras artesanías por encargo a través de su cuenta @chefsgarden_