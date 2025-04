La increíble fiesta de cumpleaños de la empresaria Mónica Duart: «No quiero pasar por la vida de puntillas»

Begoña Clérigues Viernes, 25 de abril 2025, 01:14 Compartir

Innovar en una fiesta de cumpleaños se va volviendo más difícil a medida que te haces mayor. A los 18, basta con poner barra libre ... de alcohol, pero a los cincuenta o sesenta, si quieres sorprender a tus amigos no te puedes conformar con la tarta y las velitas. Los cumpleaños se están sofisticando cada vez más. Hace una semana cumplió años la empresaria Mónica Duart. Sus celebraciones siempre son espléndidas, muy generosas, pero esta vez subió su propio listón. Fue en el Veles e Vents, con alfombra roja incluida. Antes de subir a la terraza, una azafata comprobaba que tu nombre estaba en el listado y te entregaba unas gafas de sol y una tarjeta con el lema de la fiesta 'The power of now', el poder del ahora. «Si algo tengo claro es que no quiero pasar por la vida de puntillas. He decidido ser la protagonista de mi vida», dijo emocionada.

Ver 7 fotos Noticia relacionada El cumpleaños sorpresa de Ricardo García tras una trágica pérdida: «No se ha separado de nosotras» La empresaria confesó que había pasado unos años muy duros por un problema de salud. «Me pasó un 7 de septiembre. Ese día no me pude levantar de la cama. Literalmente. Y yo, que siempre había sido exigente conmigo misma, perfeccionista, imparable, me encontré sin poder valerme por mí misma». Contó que esos días intentó seguir sonriendo, pero por dentro colapsó. «Poco a poco aprendí a parar, a quererme un poco más, a dejar de exigirme tanto». Mónica ha descubierto que la voluntad de seguir adelante es el motor más poderoso. «Y se activa con el amor, con el compromiso, y con las personas bonitas que llenan mi vida. Con vosotros». Para Mónica era tan importante la celebración que encargó dos vestidos, uno rojo de encaje muy hollywoodiense y otro de estilo años veinte, los dos diseñados por Alejandro Resta. Hasta se cambió de peinado. Entre los invitados, sus padres, Enrique Duart y María José García, a los que la cumpleañera dedicó unas palabras cariñosas, como a sus hermanos Quique y María José. Entre las invitadas, la presidenta de la Orden del Querer Saber, Marisa Marín, Amparo Lacomba, el productor y director Miguel Ángel Tobías, el doctor José María Ricart y Carolina Merino, el diseñador Francis Montesinos, Carlos Pascual y Elena Ravello, la concejala Paula Llobet y Hugo Navarro, el secretario del alcalde de Madrid, Juan Orquín, Susana Remohí, Leo Marín, la diputada del PP Alma Alfonsí, Belinda Duart, Vicen Fernández, Ángela Valero de Palma, Ángela Pla, Eva Marcellán, María Cosín, Laura Fitera, Mercedes Fillol, Nidita Guerrero, María José Navarro, Blanca Fitera, Amparo Lacomba, Andrea Villafañe y José María Buldú, el periodista Marc Agliata, Giovanni Pignatelli, Nuria Galbis, Juanan Oliveros, el interiorista Carlos Serra y Víctor Nebot, Noèlia Chisvert -que acaba de inaugurar una masía preciosa para eventos llamada El Molí del Ballestar-, Paco Bou, Sonia Piles, María José Martínez. También estuvo el grupo de amigos de Benifaio, con Bego y Rosa Ballester, Tere Delicado, la farmacéutica Paloma Duart y David Solana, entre otros. Más relajada fue la celebración de Laura Fitera, en su casa de la avenida Reino de Valencia. «Montones de amigos, montones de regalos y toneladas de felicidad», contó la cumpleañera, que había encargado un retrato a su amigo Enrique Senís Oliver y que descubrió durante la fiesta. El vestido que llevaba lo confeccionó ella misma, que lleva unos meses aprendiendo costura y le está cogiendo afición a diseñar sus propios trajes. Hubo música clásica en directo, risas y buena conversación.

