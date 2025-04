El cumpleaños sorpresa de Ricardo García tras una trágica pérdida: «No se ha separado de nosotras»

Begoña Clérigues Viernes, 18 de abril 2025, 00:31 Compartir

Los cumpleaños se suelen celebrar a lo grande en cada cambio de década, los cuarenta, los cincuenta o los sesenta. Pero a veces, algún motivo ... importante te lleva a organizar una fiesta por todo lo alto, aunque los años no sean un número redondo. Es lo que sucedió hace unos días cuando Rocío Pérez -más conocida por su perfil en redes 'Soy una mamá molona'- montó una fiesta sorpresa a su marido, Ricardo García, que cumplía 45 años. Roció perdió a su madre hace pocos meses y quería agradecerle su apoyo incondicional. «Falleció por un tumor cerebral y desde que se lo detectaron mi marido no se ha separado de nosotras, se ha portado como un verdadero hijo -yo soy hija única-, me ha ayudado a cuidarla y ha cuidado de nuestros tres hijos mientras yo estaba con ella». Rocío le preparó una fiesta sorpresa para agradecérselo «y que se diese cuenta de la gente buena que tiene alrededor».

La fiesta fue en el Tancat de la Albufera, decorada por Mónica Redón, de Oh Lala Candy bar. «Tuvimos animación preparada por Gimeloos, un grupo de jóvenes, encabezados por Adrián Gimeno que saben cómo divertir a los invitados. Organizaron juegos por equipos para que nos conociésemos todos». La banda karaoke Rock Band consiguió que cantasen hasta los más tímidos y el dj Pepino Marino los hizo bailar hasta la noche. La fiesta tuvo comida, merienda con leche merengada, coca de llanda y fartons y hasta resopón con barbacoa. Estuvo todo tan cuidado que incluso había una tienda de golf -gratuita- donde los invitados podían llevarse pelotas, viseras y polos personalizados. El cumpleañero es un gran aficionado al golf, de ahí la temática de la fiesta. Fueron, entre otros, Elena Ravello y Carlos Pascual, Carlos Aviñó y Ana Pérez, Ana Noguera y Sergio Mengod, Javier de Otegui y Susana Sánchez, Gorka Carrillo y Adriana Vendrell, Salomé Corell y Ramón Biforcós, Ana Parejo y José Luis de Quesada, Angel Raga y Laura Martí, Fernando Aparici, Miguel Peyró y Teresa Peris, Juanra Reig y Marisa Campos, Borja Ibáñez y Paula Gimeno, Javier Ruiz Castello, Oscar Olivares, José Ignacio y Agustín Trigo, Nacho Gadea y Patricia Donat, Cristina Docavo y Gonzalo Calvo, Gonzalo Carbonell, Luis Bonilla, José Manuel Prats y Pilar Bonet, Carla Fons y Javier García, Joan Such y Lurdes Filiberto, Chanchi Bermejo y Nacho Castellano, Juan castellano, Rafa Aguado y Esther Campoy, Iván ramos y Carla Faubel, Juan Asensi y Ana Verdet, Jorge Olcina y Nuria Fernández, Víctor Amarmani, José Cabanes, José Giner y Paloma Carbonell.

