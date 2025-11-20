Los 'ilustres' valencianos reúnen a la alta sociedad en el Casino mientras el Ateneo premia a un reconocido escritor

Dos de las entidades con más solera de Valencia, el Ateneo y el Casino, celebraron galas de premios. El Ateneo, sus premios literarios en la ... VII gala de la Noche Valenciana de las Letras, y el Casion la VII edición de los Premios Ilustres, que reconocen la labor de empresas, profesionales e instituciones a favor de la agricultura y el deporte.

Los premios Ilustres del Casino de Agricultura reunieron a socios, empresas y líderes empresariales. Estuvo el presidente de CEV Comunidad Valenciana, Vicente Lafuente; el presidente de la Cámara de Comercio José Vicente Morata; la presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores, Cristobal Aguado y el director de Caixa Popular, Paco Alós; el presidente de la Agrupación de Fallas, Fernando Manjón, que recibió un premio por la ayuda que prestaron en la dana y también los directivos del Casino, el profesor José Francisco Ballester-Olmos y su presidente Manuel Sánchez Luengo, entre otros.

Y para glamur, el que desplegaron la interiorista Verónica Montijano y el joyero Vicente Gracia en Madrid, en el espacio Loblanc. Allí, durante cuatro días, se expusieron las joyas el pañuelo diseñado Vicente Gracia junto al genial artista Ignacio Goitia. Además, el artista José Cosmé proyecto una pieza de videoarte y Gracia ofreció conferencias sobre la ruta de la seda. ¡Ojalá lo repitan en Valencia!