Lluis Bertomeu, Maribel Molins, Fernando Ferrando y Alfonso Ara.

Lluis Bertomeu, Maribel Molins, Fernando Ferrando y Alfonso Ara.

Los 'ilustres' valencianos reúnen a la alta sociedad en el Casino mientras el Ateneo premia a un reconocido escritor

Personalidades como Fernando Ferrando, José Francisco Ballester Olmos o Manuel Goitia se reúnen en una cita anual en una de las más prestigiosas entidades de la ciudad

Begoña Clérigues

Begoña Clérigues

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:58

Dos de las entidades con más solera de Valencia, el Ateneo y el Casino, celebraron galas de premios. El Ateneo, sus premios literarios en la ... VII gala de la Noche Valenciana de las Letras, y el Casion la VII edición de los Premios Ilustres, que reconocen la labor de empresas, profesionales e instituciones a favor de la agricultura y el deporte.

