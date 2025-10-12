La gala solidaria con la dana en el club de campo de Santa Bárbara

La cita gastronómica de Javier Monedero en el restaurante de Vicente Rioja compartió protagonismo esta semana con una agenda llena de fiestas y citas glamurosas. ¿ ... A quién hay que encomendarse para que la ciudad siga así de chispeante? Para empezar, la Feria Habitat atrajo a un montón de gente interesante del mundo del diseño, la arquitectura y el interiorismo. Porcelanosa celebró su festival Beyond Design transformando su showroom en el lugar más chic de Valencia con cócteles y presentaciones todos los días. El miércoles organizó un showcooking en el Mercado de Colón en una cocina exterior creada por Fran Silvestre Arquitectos y Gandía Blasco.

El chef Ricard Camarena preparó en directo un menú que fue seguido por figuras de la arquitectura y el diseño y por el equipo de Gamadecor Porcelanosa, con José María Olivas, José Herrerías, la gerente de Porcelanosa Valencia, Blanca Peris, y también Santiago Manent y Clara Calvo -de Xtone-, Alvaro Gandía Blasco -vicepresidente y CEO de Gandía Blasco. Tras el showcooking, Porcelanosa invitó a un cóctel preparado por el restaurante El Gordo y el Flaco al que fueron, entre otros, Inma Soria, Vicent Miralles, Valeria Camer, Mª Carmen Ballester, Érika López, Alejandro Miravalls, Juan Carlos Ballester, Carolina Portillo, Javier Cola, Alex Engo, Carmen Mares, Marta Cabanell, Yasmin Odeh y Lorena Martínez.

La vida social valenciana también se volcó con la solidaridad con la cena benéfica organizada por Family Up en el Club de Campo Santa Bárbara, que reunió a más de doscientas personas comprometidas con las familias afectadas por la dana. Bajo el lema 'Seguimos a su lado', la presidenta de la asociación, Alicia Grau, recordó con emoción que la familia debe volver a ser el pilar de la sociedad. La cena acabó con música del grupo Los Targas de Rocafort y contó con la colaboración de muchas empresas valencianas y hasta los tres grandes clubes de fútbol valencianos.

Entre los asistentes, Nacho Martos, Isabel Ortolá, Juan Buyo, Marta Lurbe, Miriam Martínez, Manuel Sais, Philip Marugán, Montse Verdegu, Piedad Ruiz de la Torre, Vanesa Pons, Elena Ruiz de la Torre, Vicente Mestre, Javier González, Carla Mira, Águeda Mestre, Laura Fontestad, María Herrero, Ernesto Vizcarrondo, Paco Gómez, Carlos Martínez Colomer y Ana Tramoyeres, Iván Martínez Colomer con Ana García Rivera, Jaime Mira, la doctora Elena Furió con su marido Javier González, además de la diseñadora Marta Catalá y Patricia Barbería.