Asistentes a la cena benéfica organizada por la Fundación FERO.

Asistentes a la cena benéfica organizada por la Fundación FERO. LP

Apellidos de la sociedad valenciana, en una cena benéfica contra el cáncer

La Fundación Fero recauda fondos para la investigación en un evento organizado en el Hotel Las Arenas

Begoña Clérigues

Begoña Clérigues

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:14

La semana ha tenido una cena benéfica de mucho nivel. Fue en el Hotel Las Arenas, donde la Fundación FERO celebró un encuentro solidario que ... reunió a más de 150 personas de la sociedad civil, el mundo empresarial y la comunidad científica para seguir impulsando la investigación en cáncer. En la gala, la presidenta de la Fundación, Silvia Garriga, entregó una beca de investigación a la doctora Patricia Altea Manzano. Entre los invitados estuvo el notario Carlos Pascual, Antonio Ferreres, José Antonio García Almenar y la doctora Ana Lluch.

