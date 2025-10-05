Apellidos de la sociedad valenciana, en una cena benéfica contra el cáncer
La Fundación Fero recauda fondos para la investigación en un evento organizado en el Hotel Las Arenas
Domingo, 5 de octubre 2025, 00:14
La semana ha tenido una cena benéfica de mucho nivel. Fue en el Hotel Las Arenas, donde la Fundación FERO celebró un encuentro solidario que ... reunió a más de 150 personas de la sociedad civil, el mundo empresarial y la comunidad científica para seguir impulsando la investigación en cáncer. En la gala, la presidenta de la Fundación, Silvia Garriga, entregó una beca de investigación a la doctora Patricia Altea Manzano. Entre los invitados estuvo el notario Carlos Pascual, Antonio Ferreres, José Antonio García Almenar y la doctora Ana Lluch.
Mientras, en la plaza del Ayuntamiento, los hermanos Aliño organizaron otra de esas fiestas tan divertidas que nunca ves el momento de irte. Fue en Atenea Sky, la terraza más bonita de Valencia, y el motivo de la celebración era el inicio de la temporada tras el verano. Allí se dieron cita mujeres tan estilosas y potentes como la directora de Bombas Gens, Susana Lloret, la empresaria Regina García, que estuvo con su novio, el torero Canales Rivera, Carmen de Rosa, Laura Caballero, Beatriz Poyatos, Mariví Camarelles -que fue con su amigo el estilista Álex Jordán-, la interiorista Belinda Duart, Paula Canet, la modelo Malén Burgos, Nela Gómez Villalonga, Isabel Aliño, Eva Alapont, ¡¡¡mucho poderío femenino!!!
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión