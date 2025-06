La fiesta de la terraza de moda que se ha convertido en bienvenida oficial del verano

Los 'dresscode' (código de vestimenta, en español, qué bonito idioma) de las fiestas son como los uniformes. Te evitan pensar qué te pones. Cuando no ... lo hay te plantas frente al armario y empiezas a probarte vestidos. Cuando la cama está llena de ropa descartada, llega el drama: no sabes qué ponerte. El código de vestimenta te lo facilita, salvo que sea tan difícil que tengas que ir a comprarte algo aunque sea del chino, como aquella fiesta en la que había que ir de fosforito, ¡a ver quién es la guapa que tiene algo 'fosfo' en el armario! Bueno, Mayrén Beneyto seguro que tiene. Sólo ella sabrá cuantos vestidos hay en su vestidor, como le dijo Juan Andrés Mompó cuando se encontraron en el desfile de Paco Benavente.

El caso es que el jueves Atenea Sky celebró su fiesta de verano y el 'dresscode' no podía ser más apetecible y favorecedor: flores. Qué monas iban todas las chicas con estampados de esos que adoran las inglesas. Así fueron Rosa García, Judith Cardona, Lola Montañana, Elvira Sanchis, Pilar Rodríguez, Sol Ruiz de Lihory, Alicia Granell, Angélica Gurel, Eva Marcellán, Beatriz Poyatos -vestida por Olga Rodríguez Mayordomo, de Chatting Pics- y Asun Guillot, Celia Jiménez, Pilar Caniz, Ángela Valero de Palma, Pepa Cortés, Mariajo Rubio, Janette Moya, Eva Alapont y Lucía Aparicio. También de flores iba la estilosa Isa Aliño, que con sus hermanos Fernando y Nacho están al frente de la terraza y el restaurante del Ateneo. Otras escogieron vestidos monocolor, como Tana Manglano y su amiga Cristina Capdevila, María Pérez- monísima con su novio, Juanma Chuliá- Carolina Vicente, Beatriz Maset, Marta Zapata, Vicen Fernández -que me pidió que contase que está soltera desde hace más de un año-, Alexandra Malikova, Cary Fragueiro y Reme Hidalgo, que compartieron mesa con Toni Jordán y Alejandro Resta. No faltó David Núñez -del restaurante Salvaje- y Óscar Iglesias, socio de Atenea Sky. También estuvo el grupo de Alex Jordán y Max Rese -ambos al frente de las peluquerías de hombre y mujer de El Corte Inglés-, Quique Camps, Goyo Bonillo, Nahuel Molina y el presidente de la Academia de Gastronomía de la Comunitat, Sergio Terol. Su compañera de Academia, Julia Pérez Broseta, estaba unos pisos más abajo en el mismo Ateneo, donde Marisa Marín entregaba los premios de la Orden del Querer Saber que preside. Recibieron premio, entre otros, el senador Fernando de Rosa, la cantante Sole Giménez, el catedrático Joaquín Martínez, el director del Museo de Bellas Artes, Pablo González Tornel, y la presidenta del Colegio de Médicos, Mercedes Hurtado.

La fiesta fue muy alegre, con música y temazos de Nino Bravo, animadoras vestidas de colores y flores por todas partes, incluida la que te regalaban en la entrada y con la que podías pedir una copa. Además muchos invitados compraron un ramo de flores solidarias, el proyecto de Mateo Blay y Arturo Grau que da trabajo a personas sin hogar.