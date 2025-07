La fiesta hawaiana para despedir el mejor año de The Terminal Hub El calor no da tregua y qué mejor que aliviarse dejando de lado el traje chaqueta. Y si el plan es al atarceder con vistas al mar o a la Albufera con buena compañía no se puede pedir más

Begoña Clérigues Miércoles, 23 de julio 2025, 00:19 Compartir

Este país necesita unas cuantas reformas urgentes. Una de ellas es el control del aire acondicionado, que suele estar en manos de los hombres y ... eso nos lleva a morirnos de frío cada vez que entramos en una sala de reuniones. Por no hablar de los conflictos que provoca en el trabajo. También hay que reformar el mes de vacaciones, que debería ser julio, sobre todo para los hombres que sudan la gota gorda en cuanto les falla el aire acondicionado. Lo suyo con el calor es como un eterno embarazo, lo llevan mal y en cuanto el termómetro pasa de los veintitrés se humedecen sus despejadas frentes. Empiezan entonces a inquietarse y a airearse con la camisa, pero para entonces ya no hay remedio: las burbujitas de la frente se convierten en gotas que no soportan su peso y van deslizándose mejillas abajo. Y tú, en la mesa de reuniones, los ves allí sufriendo y te dan ganas de ponerte una rebeca para lanzarles un mensaje subliminal: venga guapito, sufre, que yo estoy fenomenal y aún aguantaría un par de grados más sin inmutarme.

Y es que los pobres lo pasan mal con el traje chaqueta en verano. Más de uno agradeció esta semana que la fiesta de verano de The Terminal Hub fuese con vestimenta hawaiana. Para las que no lo sepáis, The Terminal Hub es un edificio con despachos donde trabajan empresas tecnológicas y de innovación. Está en la antigua estación marítima del puerto y en muy poco tiempo se ha llenado de nómadas digitales y empresas internacionales. Hubo cócteles del restaurante The Front, que está en la planta baja del edificio llevado por los hermanos Aliño, y un menú de verano diseñado para la ocasión por el chef Juan Torres. «Queremos celebrar un intenso año de trabajo junto a nuestras empresas alojadas y colaboradores. Hemos logrado durante los últimos meses construir una comunidad viva, tejiendo una sólida red de alianza y hemos querido compartirlo junto a todos ellos de una manera festiva y distendida, con una fiesta y networking divertido», explicó el CEO de The Terminal Hub, Quique Calabuig. Disfrutaron de la fiesta Encarna Mazón, Isabel Giménez, Susana Calvo, Sonia Sánchez, Juanvi Aguas, Ricardo Orts, Pilar González, Sebastien Borreani, Sara Uribe, Andrés Fernández, Rafat Cejudo, Ahmed Ashary, Francesc Pons, Noelia Zapata, Ángela Valero de Palma, Sonia Sánchez, Pilar González, Antuan Haddad, Nereida Riera, Patricia D. Caletrio y Susana Calvo, entre otros. Si algún tímido se había quedado sin bailar, acabó sucumbiendo con la música del DJ Kid Rizzo, que ha triunfado en pasadas ediciones del FIB y les Arts. Noticia relacionada Jugar a golf y desfilar como modelos, la sociedad valenciana se vuelca por una buena causa Otra despedida de verano fue la organizada por el Club Cámara, que reunió en la Albufera a más de doscientos invitados, entre socios y amigos. La fiesta comenzó con un concierto con temas de Nino Bravo, Camilo Sesto, Francisco, Juan Bau y Juan Camacho, interpretados por el cantante Manu Rodríguez junto a siete solistas internacionales, bajo la dirección musical del maestro José Ureña y con los arreglos del compositor Enrique Hernandis, nominado a los Premios Grammy 2025. Después hubo cóctel de Gourmet Catering y vinos de Vicente Gandía, también socio del club. Entre los asistentes, más de doscientos, estuvo el presidente de la Cámara, José Vicente Morata, Francisco Corell, Vicente Folgado, Alejandro Bermejo, Javier Gandía, Javier Gómez-Ferrer, Ricardo Císcar y Belén Arias, Mónica Morales y Javier López-Mora, José de Miguel y Tatiana Monsonís, Francisco Payá, Ernesto Rey, Mónica Pastor, Leonor Saiz, Jesús Ramírez, Pablo Jover, Francisco Caballero, Rafa Olmos, Amparo García y Daniel Benedito, entre otros.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión