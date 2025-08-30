La fiesta blanca con barra libre de champán que ha congregado a la sociedad valenciana

Cuánto mérito tiene la fiesta que organizan Pablo Ossorio y Rafa Navarro en su bodega Hispano Suizas. Montar un evento en pleno mes de agosto ... en un lugar sin playa como Requena y que vayan más de trescientas cincuenta personas previo pago de una entrada de cien euros es un caso de estudio. Es verdad que juegan con ventaja porque la barra libre de sus vinos y cavas es de lo más tentadora. Estar toda la noche bebiendo Tantum Ergo Rose, su Alvariño o su Pinot Noir es lo más parecido al paraíso terrenal.

Pero además, es que la fiesta de este año estuvo especialmente cuidada, con muchos puestos de comida de Bolets Catering, desde carne a la brasa hasta sushi, quesos, gildas y bufet de croquetas. La música tuvo protagonismo como otros años, desde la recepción con música de una violinista, música en directo del grupo Los Renegados -qué divertidos y qué bien interpretaron temas de esos que te despeinas bailando- y un DJ hasta las cinco de la mañana. Muchos invitados sacaron fotos más o menos artísticas con la esperanza de ganar una botella de Magnum Exclusive, del que invitaron a una copa de bienvenida. Por haber, hubo hasta castillo de fuegos, como en las bodas de postín.

Entre los asistentes, todos de blanco como pedía el código de vestimenta, estuvo el presidente de la Academia de Gastronomía de la Comunitat Sergio Terol, el exdirectivo de Mercadona Juan Antonio Germán, Pedro Provecho, la propietaria de la Bodega El Olivar, María Gómez-Lobo, con su hija María Fernández, María Ferrando, el periodista Vicente Gil, Vicente Escamilla, Salvador Manjón, Mari Carmen Tormo, Esther Láez, Geles López, Cristina Sánchez, Inma Monedero, Mayra Fito, Amparo Domínguez, el empresario Ricardo Císcar y su pareja, Belén Arias, Javier Prats, Irene Martínez, el enólogo José Luis Domínguez, Santi Corominas y Luis Lluch. A todos los recibieron Pablo Ossorio y Rafa Navarro, que estuvieron pendientes toda la noche de que a los invitados no les faltase de nada. Hasta un autobús lanzadera que hacía viajes de ida y vuelta a Requena y una temperatura tan agradable que muchos apuraron hasta el último autobús.