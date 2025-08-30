Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Rafa Navarro y Pablo Ossorio.

Rafa Navarro y Pablo Ossorio. LP

La fiesta blanca con barra libre de champán que ha congregado a la sociedad valenciana

Bodegas Hispano Suizas organiza en Requena uno de los eventos más tradicionales del verano

Begoña Clérigues

Begoña Clérigues

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:30

Cuánto mérito tiene la fiesta que organizan Pablo Ossorio y Rafa Navarro en su bodega Hispano Suizas. Montar un evento en pleno mes de agosto ... en un lugar sin playa como Requena y que vayan más de trescientas cincuenta personas previo pago de una entrada de cien euros es un caso de estudio. Es verdad que juegan con ventaja porque la barra libre de sus vinos y cavas es de lo más tentadora. Estar toda la noche bebiendo Tantum Ergo Rose, su Alvariño o su Pinot Noir es lo más parecido al paraíso terrenal.

