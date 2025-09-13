La fiesta de Alfonso Manglano con su madre Mayrén Beneyto como anfitriona

Cerca, en Beniarbeig, Alfonso Manglano organizó una fiesta en la casa de verano de su madre, Mayrén Beneyto, que siempre tan divertida protestaba en redes ... sociales por el caos que le organizaba Alfonso, «que es como Houdini, aparece y desaparece y me llama hoy para decirme que mañana invita a veinte o treinta amigos a cenar». Menos mal que la buena de Mayrén tiene recursos para todo y tuvo la casa preparada en un plis plas. La fiesta tuvo un toque flamenco, con el grupo Verea Flamenca.

Entre los amigos de Alfonso estuvo el grupo con el que fue a San Fermines este verano: Julia Pérez Broseta, Carlos Zafrilla y Amparo García Chapa, Esteban Gridilla y Miriam de la Sierra, Sergio Terol y Rosa Lladró. También estuvo Carmen de Rosa, que viajó a Ciudad de México para la boda Daniel Krieger Flores y Carla Cendejas, compañera de colegio en Suiza de su hija Carmen Sancho. Y María José Ferrer San Segundo, que no ha parado este verano, fue al cumpleaños de Ángela Pla en Jesús Pobre y no faltó a la colonia valenciana de Navajas, donde estuvo con Esther Pastor en la procesión en honor a la Mare de Déu dels Desemparats.

Y en Alfahuir, cerca de Gandía, Enrique Fayos y Leonor de Arizón compartieron cena con Francisco Salvador, Lucia Alamar, María Die, Enrique Fayos, Álvaro Tomás, Conchita Castillo, Marichu Peláez, Rafael Gomis, Arancha Álvarez, Leonor de Arizón, Irene Gil y Juan Carlos Guerra en una de las noches de conciertos de Música al Monestir del Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba.