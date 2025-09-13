Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carmen de Rosa, Mayrén Beneyto y Julia Pérez Broseta, en la fiesta organizada por Alfonso Manglano.

Carmen de Rosa, Mayrén Beneyto y Julia Pérez Broseta, en la fiesta organizada por Alfonso Manglano. LP

La fiesta de Alfonso Manglano con su madre Mayrén Beneyto como anfitriona

La socialité tiene recursos para acoger una cena de improviso en su casa de verano de Beniarbeig, donde pasa sus últimos días antes de volver a Valencia

Begoña Clérigues

Begoña Clérigues

Sábado, 13 de septiembre 2025, 01:16

Cerca, en Beniarbeig, Alfonso Manglano organizó una fiesta en la casa de verano de su madre, Mayrén Beneyto, que siempre tan divertida protestaba en redes ... sociales por el caos que le organizaba Alfonso, «que es como Houdini, aparece y desaparece y me llama hoy para decirme que mañana invita a veinte o treinta amigos a cenar». Menos mal que la buena de Mayrén tiene recursos para todo y tuvo la casa preparada en un plis plas. La fiesta tuvo un toque flamenco, con el grupo Verea Flamenca.

