La emoción por los empresarios fallecidos por la dana en la gala Tendencias

Si hay un lugar especial en Valencia para celebrar una fiesta de gala en verano es Viveros. Los jardines lucen especialmente bonitos por la noche, ... a la luz de la luna y a cielo abierto. De eso se dieron cuenta los organizadores del premio de la Fórmula 1, que lo eligieron para su fiesta de inauguración el verano de 2008. Desde entonces, no se había celebrado ningún evento así, hasta el pasado jueves, cuando la revista Tendencias reunió a lo más granado de la sociedad valenciana para celebrar sus premios a la moda y el diseño.

«Los jardines y la decoración me recordaron al aniversario del hotel La Mamounia, en Marrakech», dijo Esther Pastor, la mujer del naviero Vicente Boluda, que recibía uno de los premios. Y es que las mesas estaban decoradas con manteles y flores rojas que contrastaban con el verde de los cipreses, y por todas partes había flores y velas con ese gusto que tiene Paloma Tárrega para decorar los espacios.

Los invitados, cerca de cuatrocientos, se vistieron de gala para la ocasión. Fue una de las mejores ediciones que se recuerdan, las invitadas fueron especialmente elegantes y Viveros se convirtió en una pasarela de moda con muchos más aciertos que errores, y eso que elegir modelito en verano es más difícil.

En invierno, todas las gatas son pardas; un chaquetón y un fular lo tapan todo. Pero en verano; ¡Ay bonita, ahí no hay trampas! Sola tú y tu vestido de tirantes. A ver dónde escondes lo que no te gusta. Un collar o cualquier otro complemento puede distraer la atención al primer impacto, pero eso dura poco. Luego te quedas allí, mirándote al espejo y lamentando tu suerte por no haber nacido hombre. Míralo a él, se ha puesto lo primero que ha encontrado y va el tío más feliz que un regaliz, con su traje chaqueta azul y camisa blanca, que ni está ni deja de estar de moda. Mientras, tú has revuelto diez veces el armario es busca de algo que oculte ese diminuto defecto que sólo tú sabes que está, pero crees que será el tema de conversación en todos los corrillos de la fiesta.

Muchas invitadas confiaron en diseñadores valencianos, que además tenían una ocasión única para lucirse. Alejandro Resta vistió a Esther Pastor -elegantísima con un vestido negro y una enorme lazada rosa en la espalda-, a la empresaria Mónica Duart -que recibió un premio por la Fundación que lleva su nombre-, a la doctora Lucía Asensio y a Kellen Olimpo, las dos con vestidos de pedrería. Mayrén Beneyto, que entregó uno de los premios a Carmen de Rosa, llevó una pieza vintage de Juan Izquierdo; la presentadora, Alex Blanquer, la modelo Ninoska Vasquez, Ana Moyá, la influencer Noelia Bonilla -espectacular- y la directora de la revista, Ángela Pla, fueron de Isabel Sanchís, que estuvo en la gala con su hija Paula Maiques y su familia. María Cosín, una de las pocas que iba de corto, eligió a su diseñadora de cabecera Marta de Diego, que también estuvo en la cena con sus hijas Casilda y Cayetana Moret, vestidas las tres de la diseñadora. Laura Fitera también llevó un vestido vintage de Marta que adaptó ella misma, que ya se ha soltado con la aguja y el hilo. Elena Ravello iba vestida de Tousette, Teresa Andrés Gonzalvo de Mario Salafranca y Zdenka Lara de Chatting Pics.

Entre los chicos, los más elegantes fueron el empresario Luis Bodes, el modelo Oriol Elcacho, los empresarios de moda Rafa Medina y Tomás Laso-Argos, Octavio Guijarro, el estilista Alex Jordán y Max Rese, Juan Carlos Caballero, como siempre perfecto.

Uno de los momentos más emotivos de la gala fue el que recibió Vicente Boluda como presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, que se ha volcó en la ayuda pequeños negocios y comercios durante la dana con la iniciativa de cenas Desde Valencia para Valencia. El precio se lo entregaron Maite Marín y Gracia Burdeos, que perdieron a sus padres durante la tragedia. «Intervinieron 400 cocineros que sumaban 300 estrellas Michelin y 400 soles Repsol, fue un éxito porque recaudamos seis millones de euros», dijo un emocionado Boluda. «Este premio no es sólo para AVE sino para todos los cocineros, y tengo que agradecer las ayudas que aportaron socios como Juan Roig, ayudas que además ya han sido entregadas y sirvieron para algo, no como otras que todavía no han llegado», añadió.