El despegue de La Folie, la firma de moda que ha conseguido el apoyo de Lanzadera

La firma de moda La Folie, que está en plena expansión gracias a Lanzadera -tiene tiendas en Santander, Madrid y Valencia y muchos puntos de ... venta multimarca-, presentó el pasado jueves su última colección en la Embajada de Portugal en Madrid. La colección, diseñada por Paula Martínez, está dedicada a Aveiro y Arouca, «lugares que nos han inspirado para crear una colección llena de magia, de dulzura, de color, de neutros y elegancia«.

A Paula le encanta Portugal, muchas de las campañas de su firma se han fotografiado allí y en 2024 participó como ponente en la Conferencia Inspira Portugal, en la Fundación Ramón Areces, junto con personalidades como Durão Barroso, Antonio Brufau o el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas.

Acompañaron a Paula en la presentación de su colección su hija Celia López-Dóriga y las chicas de su equipo: Teresa Tresaco, Elena Gutiérrez, Marta Pazos, Ana Gutiérrez, Beatriz Arigita, Nieves González y Paloma Gangoso, además de la periodista Elisa Álvarez Espejo, Paula Martínez, Sara Domingo, Marta Marinas, Celia Viana y María Vale.