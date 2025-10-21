El despegue de La Folie, la firma de moda que ha conseguido el apoyo de Lanzadera
Paula Martínez presenta la nueva colección inspirada en ciudades de Portugal como Aveiro y Arouca
Martes, 21 de octubre 2025, 00:28
La firma de moda La Folie, que está en plena expansión gracias a Lanzadera -tiene tiendas en Santander, Madrid y Valencia y muchos puntos de ... venta multimarca-, presentó el pasado jueves su última colección en la Embajada de Portugal en Madrid. La colección, diseñada por Paula Martínez, está dedicada a Aveiro y Arouca, «lugares que nos han inspirado para crear una colección llena de magia, de dulzura, de color, de neutros y elegancia«.
A Paula le encanta Portugal, muchas de las campañas de su firma se han fotografiado allí y en 2024 participó como ponente en la Conferencia Inspira Portugal, en la Fundación Ramón Areces, junto con personalidades como Durão Barroso, Antonio Brufau o el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas.
Acompañaron a Paula en la presentación de su colección su hija Celia López-Dóriga y las chicas de su equipo: Teresa Tresaco, Elena Gutiérrez, Marta Pazos, Ana Gutiérrez, Beatriz Arigita, Nieves González y Paloma Gangoso, además de la periodista Elisa Álvarez Espejo, Paula Martínez, Sara Domingo, Marta Marinas, Celia Viana y María Vale.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión