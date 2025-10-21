Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Teresa Tresaco, Elena Gutiérrez, Marta Pazos, Ana Gutiérrez, Beatriz Arigita, Nieves González y Paloma Gangoso. MARÍA PAZOS

El despegue de La Folie, la firma de moda que ha conseguido el apoyo de Lanzadera

Paula Martínez presenta la nueva colección inspirada en ciudades de Portugal como Aveiro y Arouca

Begoña Clérigues

Begoña Clérigues

Martes, 21 de octubre 2025, 00:28

La firma de moda La Folie, que está en plena expansión gracias a Lanzadera -tiene tiendas en Santander, Madrid y Valencia y muchos puntos de ... venta multimarca-, presentó el pasado jueves su última colección en la Embajada de Portugal en Madrid. La colección, diseñada por Paula Martínez, está dedicada a Aveiro y Arouca, «lugares que nos han inspirado para crear una colección llena de magia, de dulzura, de color, de neutros y elegancia«.

