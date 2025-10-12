La comida que ha maridado una paella de libro con champán Krug

La mundanidad nunca ha sido bien entendida. Los mundanos suelen ser calificados de frívolos y vividores, contraponiéndose a los hombres más espirituales y alejados de ... los placeres terrenales, de carácter superior. Sin embargo, la mundanidad es todo un arte. Saber disfrutar de una comida, de un buen puro, ser divertido, tener conversación y dominar el escenario de la vida social es todo un oficio. Tampoco es necesario salir a cenar todos los días y tener un par de fiestas por semana. Es más bien ese carácter disfrutón de personas que sonríen con facilidad, aprecian el buen vino, la charla animada y saben estar en todos los lugares donde se cuece algo interesante.

Javier Monedero, el distribuidor de vinos y champán más conocido de Valencia, tiene muchos amigos que se ajustan a este perfil. Gente de mundo que ha viajado y vivido, algunos varias vidas. Y el bueno de Monedero les organiza planes casi a su medida. El último fue una comida maridada con champán Krug en el restaurante de Vicente Rioja, un estrella Michelin en Benisanó.

Arriba, Javier Lizcano, Xavier Monclús, Pepe Amat, Sergio Terol, Jose Sanchís, Julia Pérez Broseta, José Miguel Láinez, Lourdes Moltó, Javier Monedero y Carlos Pujadas. Abajo, Javier Monedero con Xavier Monclús y Vicente Rioja. LP

Rioja es uno de los cocineros que mejor elabora la paella y preparó un menú con ostras, gambas, langosta al estilo Formentera y la paella como plato estrella, todo maridado con champán Krug, desde el rosado a los vintage y el Grande Cuvée. Entre los comensales, buenos aficionados a la gastronomía como Julia Pérez Broseta, el doctor José Miguel Laínez, Pepe Amat -zapatero de la Reina Letizia-, Kaled Zafadi, Carmen Pérez, José Sanchis, Lalo Salvo, Joaquín Ayora, Lourdes López, Manuel Igual, Javier Noguera, el dentista Luis Felipe, la encantadora María Hervella, Javier Lizcano, Carlos Pujadas, Manuel Aliaga, Eduardo Aguilar, Sergio Terol, Manuel García Portillo y Jacinto Nsue.

La comida tuvo además un final literario, porque Rioja firmó varios de los ejemplares de su libro 'El gran libro (secreto) de la paella', que acaba de publicar y en el que desvela la historia, la técnica y la ciencia que se esconden tras el plato más universal de Valencia.