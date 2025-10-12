Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Manuel Igual, Joaquín Ayora, Javier Noguera, María Hervella y Luis Felipe en el restaurante de Vicente Rioja. LP

La comida que ha maridado una paella de libro con champán Krug

La ciudad mantiene el pulso con la cita gastronómica de Javier Monedero en el restaurante Rioja

Begoña Clérigues

Begoña Clérigues

Domingo, 12 de octubre 2025, 01:08

La mundanidad nunca ha sido bien entendida. Los mundanos suelen ser calificados de frívolos y vividores, contraponiéndose a los hombres más espirituales y alejados de ... los placeres terrenales, de carácter superior. Sin embargo, la mundanidad es todo un arte. Saber disfrutar de una comida, de un buen puro, ser divertido, tener conversación y dominar el escenario de la vida social es todo un oficio. Tampoco es necesario salir a cenar todos los días y tener un par de fiestas por semana. Es más bien ese carácter disfrutón de personas que sonríen con facilidad, aprecian el buen vino, la charla animada y saben estar en todos los lugares donde se cuece algo interesante.

