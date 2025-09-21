Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La piscina infinita de la casa, ubicada sobre un acantilado, se funde con el océano.

La piscina infinita de la casa, ubicada sobre un acantilado, se funde con el océano. ADRIÁN MORA MAROTO

La casa premiada con identidad valenciana y vistas al océano

Esta vivienda, reconocida con varios premios, está ubicada sobre un acantilado en la isla de La Gomera y está diseñada por el arquitecto Ángel Fito, que cumple una década de profesión con una máxima, la de la «sinceridad arquitectónica»

María José Carchano

María José Carchano

Valencia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 01:10

Hay proyectos que nacen con unas características especiales sólo por el lugar en el que se ubican. Ocurrió con esta vivienda ubicada en lo alto ... de un acantilado en La Gomera y que tiene firma valenciana, la del arquitecto Ángel Fito. «La parcela estaba ubicada en un terreno de forma irregular, con forma de haba, y que inquietaba mucho a los clientes», cuenta el arquitecto. Los propietarios no querían una casa convencional, de planta regular o cuadrada, pero tampoco querían que tuviera formas curvilíneas.

