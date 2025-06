Caro Alonso, empresaria cosmética: «Buscamos en Google la ciudad más bonita y nos vinimos a Valencia»

Caro Alonso nació en San Miguel de Tucumán, la capital de la provincia de Tucumán, ubicada al norte de Argentina, un lugar tan bello y ... exuberante al que han bautizado popularmente como 'El Jardín de la República'. Allí creció y se licenció en Comunicación Social con especialización en Recursos Humanos. Hace unos años se encontraba realizando un viaje familiar de cuarenta días por Europa cuando su marido le propuso dejarlo todo y venirse un año a Barcelona. En ese momento no lo vio, estaba muy centrada en la crianza de su hijo y en su carrera profesional como presentadora de televisión y eventos. «Un año después me lo volvió a proponer, buscamos en Google cuál era la ciudad más bonita de España y nos salió Valencia. El día que nació mi segunda hija decidimos mudarnos a España. Mi marido vendió sus restaurantes y otros negocios, yo rescindí el contrato con el canal y, cuando estaba todo listo, llegó la pandemia y tuvimos que esperar».

Hace cuatro años llegaron a Valencia. Era agosto, hacía calor y las calles estaban a medio gas, lo que no impidió que a las pocas semanas ya estuvieran enamorados de la ciudad. «Aquí van las cosas a otro ritmo, Valencia te tranquiliza y te da paz, la gente está más relajada. Nosotros en Argentina vivimos a través de una urgencia innecesaria».

El primer y segundo año tuvieron que dedicar mucho tiempo a acomodarse, se encargaron de los trámites, de formar el nido, la casa, el colegio de los niños, crear los primeros vínculos. «Este tiempo me ha ayudado a entender quien soy. Fue como si toda la vida nos hubieran estado esperando aquí, la gente fue muy amable y generosa». Cuando ya estaban instalados su marido le propuso tener una reunión con unos familiares que tienen distintos negocios, la idea era emprender con un proyecto aquí y Caro sabía que lo que hiciera iba estaría relacionado con la estética, un universo que le apasiona desde siempre. «Les propuse montar una línea de cuidado personal, tanto facial como corporal, cuidar la belleza de la mujer desde dentro hacia fuera. Tenían que ser productos que se pudieran aplicar en cualquier momento del día, que no necesitaran muchos pasos». Se asoció con su marido, Ignacio Fonssati, con Martín Georgina y con Santiago Mazzoni para crear Heka, un nombre que viene del oráculo que usaba Cleopatra para tomar sus decisiones. «Hoy tenemos diez productos, cuatro de aparatología y seis de cuidado de la piel, y estamos trabajando en otros diez. Nos dirigimos a un público de más 35 en el que no se trata de camuflar la edad, sino que el paso del tiempo no sea un peso».