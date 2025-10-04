Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Marisa Marín, con un ejemplar de la Revista de Valencia donde salió en portada.

El aniversario de Revista de Valencia, este domingo en LAS PROVINCIAS

El suplemento de sociedad cumple su número 500 con una edición especial, donde se recogen los momentos más importantes de más de una década junto a los valencianos

María José Carchano

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:31

Este domingo, Revista de Valencia celebra su cumpleaños. En realidad, cumple 500 números, después de más de diez años acompañando a la sociedad valenciana, estando a su lado en los momentos más especiales, ya fuera una boda, una fiesta de cumpleaños o una gala benéfica. Pero Revista de Valencia, que nació un mes de noviembre de 2014, ha sido mucho más. Ha retratado a nombres propios de diferentes ámbitos de la sociedad, la cultura, el arte, la medicina o la arquitectura, ha conocido sus sueños cumplidos y sus aspiraciones ocultas, y ha servido de referente e inspiración.

Revista de Valencia lo celebra este domingo con una edición especial, en la que habrá muchas sorpresas y un recorrido por muchos de los apellidos que han sido protagonistas en sus páginas, y también un resumen de las fiestas más memorables que se han celebrado estos años, y cómo ha ido cambiando una sociedad que ha pasado por una pandemia y una dana.

Los 500 números han sido testigo del enorme éxito que sus artículos han despertado, y son cada semana enormemente seguidos tanto en la edición en papel como en web. LAS PROVINCIAS quiere además agradecer a todas las personas que han formado parte de la revista, porque gracias a ellos Revista de Valencia puede mirar al futuro con la intención de cumplir otros 500 números.

