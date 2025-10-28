Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Láinez, con los reactivos que sirven para detectar las alergias más comunes. JOSÉ LUIS BORT

Ana Láinez, la prometedora médica que lleva la profesión en el ADN: «Me han enseñado a empatizar con los pacientes»

La alergóloga viene de una familia de sanitarios ilustres, como su tío, el neurólogo José Miguel Láinez, aunque ella se haya especializado en una materia que se ha convertido en la epidemia no infecciosa del siglo XXI

María José Carchano

María José Carchano

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 01:20

Su apellido la delata. Su estirpe habla de salud, porque su tío es José Miguel Láinez, que está considerado el mejor neurólogo de España, y ... su padre, Manuel, veterinario, que ha llegado a ocupar puestos de responsabilidad en la Administración autonómica. También su madre es veterinaria, y tiene otro tío traumatólogo, así que Ana Láinez parecía predestinada. «Desde pequeña me crié en un entorno sanitario, y las conversaciones siempre trataban temas de salud».

