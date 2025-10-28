Ana Láinez, la prometedora médica que lleva la profesión en el ADN: «Me han enseñado a empatizar con los pacientes»

Su apellido la delata. Su estirpe habla de salud, porque su tío es José Miguel Láinez, que está considerado el mejor neurólogo de España, y ... su padre, Manuel, veterinario, que ha llegado a ocupar puestos de responsabilidad en la Administración autonómica. También su madre es veterinaria, y tiene otro tío traumatólogo, así que Ana Láinez parecía predestinada. «Desde pequeña me crié en un entorno sanitario, y las conversaciones siempre trataban temas de salud».

Ana se decantó por la alergología después de un verano en un centro epidemiológico vinculado a la Universidad de California investigando sobre el virus de la gripe. «Salí de allí fascinada, y vi el potencial del campo de la investigación y de la inmunología, y la capacidad que existía de modificar el curso de la enfermedad», explica la médica, que sumó además su pasión por el mundo infantil. «Es una especialidad en la que se trabaja mucho con los niños».

Pero Ana Láinez no se quedó ahí, sino que preparó su tesis doctoral al mismo tiempo que tenía su primer hijo, después de casarse con Fran Camps, un brillante abogado hijo del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps.

Ampliar JOSÉ LUIS BORT Uno de cada cuatro personas tiene una alergia en el mundo occidental Uno de cada cuatro o cinco personas en el mundo occidental tiene una alergia, un dato que, según Láinez, se ha incrementado en los últimos años debido a la combinación de varios factores, como los hábitos cada vez más urbanos, o el aumento de los niveles de CO2 y de las temperaturas. «Dicen los expertos que se trata de la epidemia no infecciosa del siglo XXI», alerta la alergóloga.

Ser madre cree que le ha aportado una perspectiva distinta en su día a día. «Veo muchos pacientes pediátricos, y ahora entiendo mucho mejor la preocupación de los padres, soy mucho más flexible y más empática».

Láinez ocupa además la vicepresidencia del comité de alergia infantil en la Sociedad Española de Alergia. Ahora mismo está involucrada en varios proyectos para saber más sobre la dermatitis atópica en niños. La doctora cree que pertenecer a estas asociaciones permite estar conectado con todas las novedades y «nos obliga a revisar temas porque con el ajetreo del día a día podrías no mirar más allá». Entre los retos pendientes, cree que la docencia es uno de ellos. «La asignatura de alergología apenas se imparte en las Facultades de Medicina, a pesar de que las alergias son cada vez más comunes entre la población», asegura Ana, convencida de que ha encontrado su pasión. En su familia le han aconsejado, además, la empatía con los pacientes y mirar más allá de la enfermedad.