El álbum de recuerdos del verano de ocho familias de la sociedad valenciana

Septiembre ha empezado implacable tras uno de los veranos más calurosos que recordamos en la ciudad. En la galería de nuestros teléfonos todavía asoman las ... fotografías de unas vacaciones que, en sólo unas semanas, pasarán a formar parte del recuerdo. Yo, que soy curiosa de nacimiento, le he pedido a algunas personas conocidas, interesantes y guapas de la ciudad que me envíen una de esas fotos que resuma de un vistazo la esencia de su deleite estival. Seré breve que tengo poco espacio y aquí prima la información visual.

La empresaria Ángela Pla y el periodista Juan Lagardera se escaparon unos días a París para visitar a su hija que asistía a un curso de verano. Aprovecharon para comer en L'Atelier de Joël Robuchon y visitar la exposición de Gabriel Múnter en el MAM. Ana García Rivera ha pasado varias semanas navegando en familia por las Baleares tras un año muy intenso a nivel profesional.

Eva Marcellán ha pasado agosto en Brasil junto a su familia, pero antes disfrutó de tres días en Lisboa en compañía de sus tres hijos. La dentista Lucía Asensio Romero, tras vivir un curso complicado, ha disfrutado de un verano precioso en Xàbia rodeada de buenas amigas. La empresaria Ángeles Casanova y su pareja, Bruno Martín Fernández, fundador de La Poderosa Goods, han recorrido en moto tanto sus calas favoritas de Ibiza como los mejores restaurantes de San Sebastián.

La abogada Begoña Meléndez y su marido, Jose Garrigues, han visitado en Nueva York a su hija Lucía. Y el sombrerero Betto García se ha embarcado en un velero con dos amigos por Ibiza y Formentera, un plan que él mismo define como 'muy putuki'.