Aitana Soriano, con sus padres en la entrega de premios. CEDIDA

Aitana Soriano, la influencer que ha sido elegida mujer del año: «La resiliencia y solidaridad de mi pueblo es el mejor ejemplo»

La valenciana ha sido reconocida por su trabajo en redes, donde acumula una legión de seguidores que valoran su naturalidad. La dana le tocó de cerca y en su discurso se ha acordado de los afectados

María José Carchano

María José Carchano

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:57

Aitana Soriano no se lo podía creer. A su lado, premiada como ella, la actriz Elsa Pataky. O la cantante María Becerra. O el actor ... Óscar Casas. Celebrities a los que Aitana ha admirado, y con quienes ahora comparte alfombras rojas y escenario. La influencer valenciana recogió un premio de una conocida publicación, Glamour, y se mostró muy agradecida a toda la comunidad que la ha acompañado durante estos últimos seis años, desde que, con 15, decidió compartir vídeos de su día a día en su año como estudiante en Estados Unidos. Desde entonces ese grupo de seguidores (la mayoría seguidoras) no ha parado de crecer y se ha convertido en una de las influencers más reconocidas en Valencia, sobre todo entre la generación Z.

