Aitana Soriano, la influencer que ha sido elegida mujer del año: «La resiliencia y solidaridad de mi pueblo es el mejor ejemplo»

Aitana Soriano no se lo podía creer. A su lado, premiada como ella, la actriz Elsa Pataky. O la cantante María Becerra. O el actor ... Óscar Casas. Celebrities a los que Aitana ha admirado, y con quienes ahora comparte alfombras rojas y escenario. La influencer valenciana recogió un premio de una conocida publicación, Glamour, y se mostró muy agradecida a toda la comunidad que la ha acompañado durante estos últimos seis años, desde que, con 15, decidió compartir vídeos de su día a día en su año como estudiante en Estados Unidos. Desde entonces ese grupo de seguidores (la mayoría seguidoras) no ha parado de crecer y se ha convertido en una de las influencers más reconocidas en Valencia, sobre todo entre la generación Z.

Como contó en una entrevista en LAS PROVINCIAS hace un tiempo, lo que pretendía con aquellos vídeos era guardarlos como recuerdo, como un diario visual. Las cosas que echaba de menos de España, las que le gustaban del país que la acogió... Pero aquella manera de expresarse se convirtió en algo más, sobre todo durante la pandemia, cuando los jóvenes se volcaron sobre las redes sociales a falta de otro tipo de contacto social. Ahí, sus seguidores crecieron de forma exponencial. Y se convirtió en uno de los referentes de otro tipo de influencers, aquellas que en vez de parecer inalcanzables muestran una naturalidad en la que se puede ver reflejada cualquier chica de su edad. Dicho esto, la cuenta de Instagram y de Tik Tok de la influencer valenciana se va llenando de entregas de premios, de viajes, de colaboraciones con marcas... mientras su comunidad sigue creciendo. Entre las dos redes sociales suma casi 1,8 millones de seguidores.

Nacida en 2004, Aitana todavía es una estudiante metida entre libros que va camino de graduarse en Administración y Dirección de Empresas y Publicidad y Relaciones Públicas, que combina con su profesión, a la que ha definido como un mundo «muy sencillo y muy bien pagado». Y aunque pudiera vivir de las redes, tiene claro que su objetivo ahora mismo es acabar los estudios.

Valenciana hasta la médula, es fallera de la comisión Avenida del Oeste, conocida como 'els Velluters', una pasión que ha heredado de su familia paterna. Contaba en una entrevista en LAS PROVINCIAS que su bisabuelo fundó varias fallas y mi padre siempre ha estado muy vinculado a la fiesta». Además, Aitana Soriano tiene dos tíos que son indumentaristas, Josep Corts y Vicente Moreno, y que a causa de la dana perdieron todo lo que tenían en su tienda de indumentaria en Paiporta. De hecho, perdió la tela que le hubiera permitido a Aitana estrenar corpiño en las pasadas Fallas.

Quizás por este motivo, porque le tocó muy de cerca, aprovechó el premio que le acaban de entregar para acordarse de los damnificados de la dana. «La resiliencia y la solidaridad de mi pueblo es el mejor ejemplo que puedo tener», aseguró la joven, que se acordó también de las palabras de Taylor Swift en las que hablaba de las dificultades de las mujeres para triunfar: «Tenemos que luchar el doble para llegar», haciendo suyas las palabras de la artista.

El primer reconocimiento fue, en realidad, para sus padres, que la acompañaban esa noche. Que quisieron estar a su lado en uno de los momentos más dulces de su carrera profesional. Y les agradeció su apoyo incluso cuando no entendían muy bien qué era lo que hacía metida en redes cuando todavía era una adolescente. También tuvo palabras para su novio, con quien aparece en muchas de sus publicaciones, un joven que ahora vive en Abu Dhabi.

Recogió el premio con un dos piezas de alta costura en el color moka del año de De la Cierva y Nicolás, un diseñador murciano que se sube a las pasarelas de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. Aitana está ya acostumbrada ya a los flashes, pero no pierde de vista que su éxito se lo debe a quienes la siguen cada día. «Siempre me han apoyado y se lo agradezco muchísimo», asegura.