Gala de Valencianos para el siglo XXI.
Gala de Valencianos para el siglo XXI. Iván Arlandis
Premios Valencianos para el siglo XXI de LAS PROVINCIAS 2025

Todos los vídeos de la gala Valencianos para el siglo XXI

Revive la entrega de premios de LAS PROVINCIAS para este 2025

Redacción

Domingo, 21 de septiembre 2025, 14:35

LAS PROVINCIAS celebró este jueves los 25 años de los premios Valencianos para el siglo XXI, unos galardones que ponen en valor a la sociedad valenciana en sus múltiples facetas. Revive a continuación todos los momentos de la gala:

Revive aquí la gala al completo

Así fue la presentación de la gala y el recuerdo a las víctimas de la dana

Un repaso a los 25 años de Valencianos para el siglo XXI

La sociedad valenciana no se pierde la gala de LAS PROVINCIAS

LAS PROVINCIAS, con el mundo del deporte

La ciencia, siempre presente en la gala

Premios al mundo de la cultura y despedida de la gala

