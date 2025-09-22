Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. EP

Yolanda Díaz pide investigar los fallos en las pulseras antimaltratador

La vicepresidenta segunda cree que «si hubo mujeres que estuvieron o se vieron perjudicadas por estos fallos» deben tener «derecho a la reparación»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:35

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha pedido este lunes «una pequeña investigación» que trate de «esclarecer» si hubo fallos con las pulseras antimaltrato, como señaló ... la Fiscalía en su memoria de 2024, y, en caso afirmativo, que se repare a las mujeres afectadas.

