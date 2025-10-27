Vox se suma a la izquierda y exige a la Generalitat datos de los cribados de cáncer de mama

La portavoz adjunta voxista, Ana Vega, ha anuniado ante los medios de comunicación en Les Corts este lunes que su partido también se muestra vigilante ... y poco satisfecho conla actuación de la Conselleria de Sanidad en relación a los cribados de cáncer de mama. Pero también de colon y de cérvix.

«Vox ha presentado esta mañana una PNL (Proposición No de Ley) por el problema de los cribados del cáncer de mama pero no solo esos, sino también por los cánceres de colón y de cérvix porque lo que está sucediendo en toda España es muy grave y no sólo ha pasado en Andalucía, también ha habido fallos en Castilla La Mancha y aquí en la Comunidad Valenciana», ha señalado Vega.

Desde Vox se asegura que en la Comunitat, con el Gobierno del Botánico, «durante tres años hubo 11 mamógrafos que no funcionaban . Esto es muy grave porque se está jugando con la vida de las mujeres».

«Nosotros queremos que se haga una auditoría exhaustiva en la Conselleria de Sanidad y se envíe a las Cortes Valencianas», ha indicado Vega, para quien los problemas se deben «a la dejadez del PP y del partido socialista que han decidido priorizar otras cuestiones frente a la sanidad pública que es primordial. Estamos hablando de vidas humanas».

Respuesta de Sanidad

Desde la Conselleria de Sanidad se ha recordado que «la auditoría ya se hizo cuando el conseller denunció en febrero de 2024 que el Botànic había dejado a 167.000 mujeres sin incluir en el programa a pesar de corresponderles por rango de edad»

«Se hizo una auditoría por parte de la Inspección General de Servicios de la Generalitat y por la Oficina de Ia Inspección de Auditoría e Inspección Sanitaria de la Conselleria de Sanidad. Las conclusiones de esa auditoría las expuso el conseller en Comisión de Sanidad de Corts y en reiteradas ocasiones ha dado cuenta de ella en pleno de Corts, así como en nota de prensa», han indicado fuentes de Sanidad.

Desde el departamento que dirige el conseller Marciano Gómez se recuerda que él mismo «denunció la situación de abandono en la que recibió el programa, con 11 mamógrafos inutilizables y deficientes sistemas de información».