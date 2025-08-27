Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

José María Llanos, síndic de Vox.

Vox relaciona la «inseguridad» que atribuye a los inmigrantes con los atentados de ETA

El síndic voxistas asegura que los atracos «tienen que ver con la política de puertas abiertas de PP y PSOE» y que los casos «le recuerdan» a los tiempos en que la banda terrorista cometía asesinatos

Alejandra Carrillo/Burguera

Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:25

El síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos ha ofrecido una reflexión que ha generado un total rechazo en la oposición, cuyos portavoces ... han calificado de «abominables» las palabras del dirigente voxistas. Llanos ha empezado considerando que «a mí me recuerda cuando era pequeño y todos los días había un atentado terrorista de ETA que generaba inseguridad». ¿Y qué situación actual le rememora aquellos tiempos brutalmente protagonizados por la banda independentista? La «inseguridad ciudadana» que ha atribuido a «las políticas de puertas abiertas» que atraen inmigrantes.

Espacios grises

