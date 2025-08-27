Vox relaciona la «inseguridad» que atribuye a los inmigrantes con los atentados de ETA

El síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos ha ofrecido una reflexión que ha generado un total rechazo en la oposición, cuyos portavoces ... han calificado de «abominables» las palabras del dirigente voxistas. Llanos ha empezado considerando que «a mí me recuerda cuando era pequeño y todos los días había un atentado terrorista de ETA que generaba inseguridad». ¿Y qué situación actual le rememora aquellos tiempos brutalmente protagonizados por la banda independentista? La «inseguridad ciudadana» que ha atribuido a «las políticas de puertas abiertas» que atraen inmigrantes.

«Desde luego no es comparado, gracias a Dios, lo que hacía una banda terrorista con la inseguridad en nuestras calles», ha especificado Llanos, aúnque la relación sí la ha establecido: «Pero sí se hace mucho más grave que estemos, con una diana, los españoles expuestos a la inseguridad que se produce en nuestras calles y que se ha producido el otro día mismo, en Torrevieja, cuando se ha apuñalado a una señora para robarle todas sus pertenencias».

«Nos parece realmente grave y eso es un problema todos los días. Y, por desgracia, por desgracia, esta política de puertas abiertas y la inseguridad en nuestras calles, pues tiene que ver en gran medida con la inseguridad que nos ha traído de la política de formas abiertas, defendida tanto por el PP como por el PP. El efecto llamada de la inmigración ilegal, masiva, indisimilada, de personas no identificadas, de los que pasan por menores extranjeros sin serlo», ha asegurado Llanos.

Desde Compromís se han sorprendido desfavorablemente al conocer la reflexión del síndic de Vox, mientras que, por parte del PSPV, la síndica adjunta, María José Salvador, ha calificado esas palabras de «abominables». Por parte del PP, su síndic, Juanfran Pérez Llorca ha señalado que «condena tanto los hechos como las palabras, porque lo que a mí me parece repugnante es lo que hace el Gobierno cuando nos chantajea y utiliza a los inmigrantes y a su reubicación en España para que aceptemos sus políticas públicas».