Vox se presta a negociar un nuevo presupuesto con Mazón pero prefiere prorrogar el actual

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tiene intención de que el Consell presente presupuestos para el año que viene y ya ha puesto ... en marcha la maquinaria para su elaboración. Sin embargo, su aprobación no está asegurada. Vox prefiere esperar, aunque su síndic en Les Corts, José María Llanos, ha mostrado este martes su predisposición a negociar con los populares.

«Unos presupuestos aprobados a 31 de mayo requieren un tiempo para su ejecución. Otra cosa es que dentro de sus competencias, se presenten unos presupuestos en la fecha regular anual. Si presenta presupuestos entraremos a negociar para intentar que sean los mejores para los valencianos», ha señalado Llanos.

El síndic de Vox ha reconocido que en la Junta de Sindics celebrada este martes en Les Corts se ha planteado el calendario para el periodo de sesiones sin tener en cuenta la posible presentación de presupuestos, «aunque esto no está cerrado y habría que modificar el calendario. El año pasado abandonamos el Consell por cuestiones esenciales, por cuestiones de seguridad ciudadana y a estas fechas creo que aún no había hablado de su disposición de negociar. Unos presupuestos deben tener un grado razonable de ejecución, por tanto, si hemos negociado unos presupuestos deben ejecutarse y si el Consell considera posible presentar otros con las partidas ya comprometidas, nosotros no podemos decir otra cosa».

«Nuestra ejecución razonable es el 100%» ha asegurado Llanos, quien ha recordado que «llevamos poco tiempo desde la aprobación de los anteriores presupuestos (salieron adelante el pasado mes de mayo). No se aprobaron hasta avanzado el año y todavía vivimos en la excepcionalidad para qu,e en vez de estediciembre, se aprueben unos meses después», ha considerado Llanos.

Desde el PP, su síndic, Juanfran Pérez Llorca, entiende que se va a negociar con una presión relativa. «El año pasado había una necesidad imperiosa de tener presupuestos porque eran necesarios. Eran unas circunstancias especieales. Ahora tenemos uns presupuestos en vigor que nos permite afrontar las cosas con tranquilidad, con un documento vital para afrontar las inversiones, algo que no tiene el Gobierno central», ha señalado Pérez Llorca.

«En Les Corts se hablará de presupuestos cuando el Consell los presente. Es menos problemático prorrogar un presupuesto que se aprobó en mayo, aunque también se pueden mejorar cosas. La presión de tener unas cuentas, no la tenemos porque contamos con unas aprobadas hace poco», ha asegurado el síndic del PP.