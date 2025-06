Vox se olvida por completo de la investigación en Les Corts al sector público valenciano

PP y Vox, cuando eran socios de gobierno en la Generalitat, registraron en enero de 2024 su primera gran iniciativa conjunta en Les Corts: la ... petición de una comisión de investigación para dar a conocer las «irregularidades» que a su juicio cometió el anterior gobierno del Botànic en el sector público instrumental de la administración valenciana. Sin embargo, año y medio después, de aquello no queda nada. Al menos en la memoria del síndic de Vox, José María Llanos, que ha admitido no recordar nada sobre aquella investigación parlamentaria, la primera que pusieron en marcha populares y voxistas.

No es de extrañar que no la recuerden los voxistas, ya que durante meses, ya antes de la dana, la investigación había quedado aparcada. Se constituyó y hasta se aprobó un plan de trabajo, a pesar de que Llanos ha llegado a sugerir que se trataga de una «propuesta». Pero no, se formalizó esa investigación, pero con la llegada de la dana dejó de ser prioritaria.

Y eso que cuando se anunció, hace año y medio, se dio por hecho que saldría adelante gracias a la mayoría parlamentaria del bloque de la derecha, que presentó su intención de impulsar esa investigación solo dos días después de que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, anunciara una auditoría externa de todo el sector público con el mismo objetivo.