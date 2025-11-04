Vox espera una «propuesta formal» del PP para abordar la sustitución de Mazón y evita valorar nombres

Vox espera que el PP le haga llegar una «propuesta formal» para abordar al sustituto de Carlos Mazón al frente de la Generalitat valenciana, y ... ha evitado valorar los nombres que suenan para ocupar ese cargo para no contribuir al «relato mediático».

Así lo ha hecho la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, que ha puntualizado que a ella «no le consta» que las conversaciones con los 'populares' para elegir a un nuevo presidente valenciano hayan comenzado. Eso sí, ha confirmado que los líderes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, no han hablado sobre el asunto.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, la portavoz parlamentaria se ha negado a «adelantar ningún escenario» hasta que el PP «deje claro qué quiere hacer». «Cuando haya una propuesta formal, porque a esta hora no sabemos, ya valoraremos», ha subrayado, aunque ha garantizado que Vox no actuará «ni con el tacticismo del PSOE ni con la torpeza del PP».

Cuestionada sobre su opinión sobre el secretario general del PP valenciano, Juanfran Pérez Llorca, Rodríguez de Millán ha rehusado pronunciarse, alegando que no le conoce ni quiere contribuir «al relato mediático». «Comentar esa suposición contribuiría más a un relato mediático. Este tipo de elucubraciones y suposiciones no responde a lo que Valencia necesita en este momento», ha rematado.

La portavoz parlamentaria ha aprovechado para arremeter contra los 'populares' por la coincidencia de la dimisión de Mazón con la declaración del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ante el juez por el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, como hizo Santiago Abascal.