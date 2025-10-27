Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

José Antonio Fúster, portavoz de Vox, en la rueda de prensa EFE

Vox deja en el aire su apoyo a una moción de censura instrumental para sacar a Sánchez del Gobierno

«Cuando alguien la presente, haremos pública nuestra posición», asegura el partido de Santiago Abascal

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 27 de octubre 2025, 14:28

Comenta

Vox ha dejado este lunes en el aire su hipotético apoyo a una moción de censura del PP contra Pedro Sánchez que cuente con ... el apoyo de Junts. «Cuando alguien presente esa moción de censura haremos pública nuestra posición», ha asegurado el portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster. De esta forma, Vox no cierra la puerta a esta iniciativa parlamentaria si tiene un fin instrumental, es decir, que se marque como objetivo sacar del Gobierno a Sánchez, pero reitera sus condiciones para un voto favorable: que sea para convocar elecciones inmediatamente y que no haya cesiones al separatismo.

