El Gobierno mantiene la «calma» ante la ruptura con Junts y avisa: «La alternativa es un Ejecutivo de PP y Vox»

«Tranquilidad» y «mano tendida». El Gobierno se mantiene inmutable ante la amenaza de Junts de romper los pactos de investidura con el PSOE ... que su dirección ha ratificado este lunes por unanimidad en Perpiñán (Francia). La vicepresidenta primera, María Jesúis Montero, ha negado cualquier tipo de nerviosismo de final de legislatura y ha trasladado a Carles Puigdemont la responsablidad de «explicar el alcance de sus decisiones». «Seguiremos hablando. Encontraremos puntos de encuentro porque la alternativa es un Gobierno de PP y Vox», ha advertido la minsitra de Hacienda en una entrevsita en RTVE.

En la misma línea, el titular de Transformación Digital, Óscar López, ha afirmado hque el Ejecutivo tiene la «mano tendida» a Junts para seguir llegando a acuerdos y ha señalado que el Gobierno «cumple» en lo que depende de él y en lo que depende de otros, están trabajando para cumplir los acuerdos.

El ministro ha expresado su «máximo respeto» por Junts y por la reunión de la Ejecutiva que están manteniendo hoy en Perpignan. Dicho esto ha afirmado que el Ejecutivo tiene la «mano tendida»: «siempre mano tendida para seguir dialogando, para seguir negociando, para seguir llegando a acuerdos».

«Vamos a seguir dialogando porque vale la pena, vale la pena alcanzar acuerdos. Ahí están los avances estos años, los datos económicos, este gobierno es lo mejor para Cataluña y para España», ha señalado, a su vez, en rueda de prensa, la portavoz de la ejecutiva federal del PSOE, Montse Mínguez.

