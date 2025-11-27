Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

José María Llanos, sindic de Vox. Jesús Signes

Vox celebra el discurso de Llorca pero pide «un paso más»

El portavoz del partido de Abascal se resiste a darle el apoyo al candidato del PP a la espera de que incremente sus compromisos en materias como la educación, la libertad lingüística y la bajada de impuestos

Burguera

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:26

Comenta

El síndic de Vox, José María Llanos, ha resuelto un misterio que no era precisamente el enigma de la desaparición de la colonia de Roanoke ... o la identidad de Jack el Destripador. Desde que se anunció que Pérez Llorca presentaba su candidatura, los voxistas admitieron su «predisposición». Durante una semana, los dirigentes del partido de Abascal han querido escenificar sus exigencias y que la decisión no estaba tomada, pero el runrún de apoyo era clamoroso. Finalmente, Llanos ha confirmado que su partido

