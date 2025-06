Vox insiste contra la AVL: «Dijimos estrangularla porque queremos acabar con ella»

El síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos, ha vuelto a cargar este martes contra la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y ... ha señalado, pocas semanas después de haber dicho que su formación política quería «estrangular» al ente normativo del valenciano, que utilizó esa expresión porque es exactamente lo que su partido quiere hacer con esa institución estatutaria: «Acabar con ella».

Llanos, entrevistado en À Punt, ha señalado que la posición de su partido respecto a la Acadèmia no es nueva. «Dije estrangular porque quería decirlo. Y no es nuevo. Vox lo dice desde hace 11 años porque queremos acabar con la AVL separatista, que es lo que es».

El portavoz del partido que lidera Santiago Abascal ha insistido en que la AVL «no es un organismo público que defienda nuestra lengua o nuestra identidad, sino que ha cedido la soberanía lingüística al Institut d'Estudis Catalans (IEC)». Llanos ha recordado que en Valencia «desde el siglo XI ya se hablaba el valenciano. Y ahora nos viene con expertos e inventos».

El síndic de Vox ha insistido en que su partido no da por cerrado el debate lingüístico «porque la izquierda nos haya impuesto una lengua que no es la nuestra, y además la utiliza como arma política». Llanos ha considerado que a Compromís y al PSOE «lo que les interesa es quebrar la unidad nacional, y para eso tiene que someternos al imperialismo del separatismo catalán».

El portavoz de la formación de Santiago Abascal ha recordado que el valenciano «ha tenido su siglo de oro, que no tuvo Cataluña, y su lengua propia mucho antes que el catalán. Dígale usted a un gallego que habla portugués. Una cosa es el catalán y otra el valenciano». De hecho, Llanos ha insistido en que la AVL «es una traición dentro de nuestra casa, un caballo de Troya porque quiere someternos a una lengua que no es la nuestra, por eso evidentemente no solo queremos estrangularla, sino también acabar con ella».

Al síndic de Vox se le ha preguntado también por la postura de su partido respecto a la financiación autonómica, y ha explicado que en 45 años de Estatuto de Autonomía, el sistema de financiación y sus reformas no han beneficiado en nada a los valencianos. «Seguimos siendo los peor financiados», ha remarcado. «El sistema es un fracaso y cualquier modificación pequeña es un parche que no nos hace iguales», ha señalado.

Llanos cree que cualquier modificación pequeña de la financiación será «un parche»

Llanos ha insistido en que su partido propone un «sistema de financiación nacional, que no sea el cupo o el concierto vasco y navarro que da privilegios y que tiene falta de control parlamentario y que perjudica al resto de españoles, porque ellos aportan al erario público lo que les viene en gana». Además, ha incidido en que ahora Cataluña «también quiere el concierto, y eso va a suponer 23.000 millones que no ingresará el erario público y que incrementará la deuda y la carga fiscal de todos los valencianos».

Preguntado por si cree que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, acabará la legislatura, Llanos ha señalado que eso es un futurible. «Lo que creo es que está empeñado en la reconstrucción, y que a nadie le gustan esos ataques controlados por la izquierda, que no le exige nada a Sánchez, el que dijo que si queríamos ayuda que la pidiéramos». El síndic de Vox ha denunciado que la izquierda «ha utilizado la calle para montar un 11-M, no lo han conseguido y están presionando personalmente, insultando al presidente Mazón, que quiere colaborar a sacar adelante la reconstrucción y en esa va a estar Vox».

Respecto a si a su partido le interesa la continuidad de Mazón, Llanos ha señalado que a su partido «le interesa el bienestar de los valencianos. Ni nos interesa que siga Mazón ni que sea sustituido por otro. Lo que no nos da igual es que vuelva la izquierda, la miseria, la ruina, el blanco y negro. A Vox le interesa que las cosas vayan a mejor y sigan funcionando. No hemos pactado presupuestos con Mazón, sino con el PP. El PP decidirá, y Mazón que puede disolver la Cámara, eso es cuestión del PP. A nosotros lo que nos interesa es que estos presupuestos se puedan ejecutar al 100%».