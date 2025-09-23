Vox se ausenta del minuto de silencio en el Congreso por el genocidio en Gaza

Los diputados de Vox se han ausentado este martes del minuto de silencio que ha guardado el Congreso al inicio del pleno por las víctimas ... del genocidio del Estado de Israel contra la población palestina en Gaza. El resto de los parlamentarios, en cambio, ha permanecido en pie después de que lo anunciara la presidenta de la Cámara baja, Francina Armengol, que también ha recordado a Ginesa, la mujer de 64 años asesinada la semana pasada por violencia machista en la provincia de Murcia.

El PP ha secundado el minuto de silencio, aunque quejándose de una cierta «doble vara de medir» de los socialistas, que promueven este minuto de silencio, aseguran, por los «asesinados» por el Estado de Israel, pero en cambio no se hizo no por las víctimas que causó la organización terrorista de Hamás el 7 de octubre de 2023.

«Nos sumamos a la solidaridad de las muertes de todo signo. También con los rehenes que aún están en manos de Hamás», ha señalado el diputado de los populares Nacho Martín durante su intervención en el debate sobre la toma en cosideración de la delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña. Durante la Junta de Portavoces, el PP, además, había pedido que no se emplease la palabra «genocidio», sino «masacre».

La cuestión ha provocado un debate alternativo a la iniciativa parlamentaria que estaba sobre la mesa. En su turno de réplica, el diputado socialista José Zaragoza ha afeado al PP que, con sus votos, tumbara otra propuesta de minuto de silencio por las víctimas en Gaza en el Parlamento de Galicia, donde tienen mayoría absoluta.