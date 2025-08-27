Vox anuncia de que retirará su apoyo a Mompó en la Diputación si financia a la AVL

«En Vox tenemos un discurso único y si siguen las cosas, Mompó perderá los apoyos para la gobernabilidad de la Diputación de Valencia», así ... ha explicado José María Llanos, el síndic de Vox en Les Corts, cómo está la situación con el gobierno provincial que preside el dirigente popular.

«Me imagino que mis compañeros estarán hablando con el PP para que la sangre no llegue al rio, pero si el señor Mompó hace politicas de izquierdas, Vox no va a poder apoyarle», ha señalado Llanos respecto al apoyo anunciado por la Diputación, a través de la Vicepresidencia en manos de Ens Uneix, el partido municipalista liderado por Jorge Rodríguez, con el fin de financiar a la AVL.

Llanos advierte de que «nuestros compañeros han dado la voz de alarma, respecto a esa compensación económica a la AVL. Vox apoyará a la Diputación cuando se hacen bien las cosas, pero hemos querido advertir a Mompó de que, si esas son las políticas de su gobierno, nosotros no lo vamos a apoyar, no vamos a sostener políticas separatistas».