Vox anuncia de que retirará su apoyo a Mompó en la Diputación si financia a la AVL
Los voxistas señalan que su intención es hablar con el PP para que la «sangre no llegue al río», pero que no darán sostén al gobierno provincial de populares y Ens Uneix si «se hacen políticas de izquierdas»
Alejandra Carrillo/Burguera
Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:14
«En Vox tenemos un discurso único y si siguen las cosas, Mompó perderá los apoyos para la gobernabilidad de la Diputación de Valencia», así ... ha explicado José María Llanos, el síndic de Vox en Les Corts, cómo está la situación con el gobierno provincial que preside el dirigente popular.
«Me imagino que mis compañeros estarán hablando con el PP para que la sangre no llegue al rio, pero si el señor Mompó hace politicas de izquierdas, Vox no va a poder apoyarle», ha señalado Llanos respecto al apoyo anunciado por la Diputación, a través de la Vicepresidencia en manos de Ens Uneix, el partido municipalista liderado por Jorge Rodríguez, con el fin de financiar a la AVL.
Llanos advierte de que «nuestros compañeros han dado la voz de alarma, respecto a esa compensación económica a la AVL. Vox apoyará a la Diputación cuando se hacen bien las cosas, pero hemos querido advertir a Mompó de que, si esas son las políticas de su gobierno, nosotros no lo vamos a apoyar, no vamos a sostener políticas separatistas».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.