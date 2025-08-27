Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Dos terremotos sacuden Montserrat y se sienten en media provincia de Valencia
José María Llanos y Ana Vega. B. F.

Vox anuncia de que retirará su apoyo a Mompó en la Diputación si financia a la AVL

Los voxistas señalan que su intención es hablar con el PP para que la «sangre no llegue al río», pero que no darán sostén al gobierno provincial de populares y Ens Uneix si «se hacen políticas de izquierdas»

Alejandra Carrillo/Burguera

Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:14

«En Vox tenemos un discurso único y si siguen las cosas, Mompó perderá los apoyos para la gobernabilidad de la Diputación de Valencia», así ... ha explicado José María Llanos, el síndic de Vox en Les Corts, cómo está la situación con el gobierno provincial que preside el dirigente popular.

